De Europese Commissie heeft de economische groeiprognose voor komend jaar neerwaarts bijgesteld. Verwacht wordt dat de economie van de eurozone in 2023 slechts met 1,4 groeit tegenover 2,3 procent bij een eerdere raming. De torenhoge inflatie zou in de loop van volgend jaar wel dalen.

'De Russische invasie van Oekraïne blijft schokgolven door de wereldeconomie sturen. De acties van Moskou verstoren de bevoorrading van energie en graan, stuwen de prijzen op en verzwakken het vertrouwen', verklaarde Eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni. 'Het momentum van de heropening van onze economieën gaat de groei dit jaar ondersteunen, maar voor 2023 moeten we onze prognoses naar beneden herzien', dixit Gentiloni.

In mei hield de Commissie rekening met een toename van het bbp van de eurozone met 2,7 procent dit jaar en met 2,3 procent volgend jaar. Die prognose wordt nu bijgesteld tot respectievelijk 2,6 en 1,4 procent. Voor België voorspelde de Commissie dit voorjaar nog een groei van respectievelijk 2,0 en 1,8 procent. Nu luidt het dat de Belgische economie dit jaar met 2,3 procent zou toenemen, maar volgend jaar met slechts 1,3 procent.

De inflatie in de eurozone wordt dan weer opwaarts herzien. Waar de Commissie in mei nog voorspelde dat de prijzen dit jaar met 6,1 procent zouen stijgen, gaat ze nu uit van 7,6 procent. Ze verwacht wel dat de inflatie eind dit jaar zal pieken en volgend jaar zou dalen tot 4,0 procent. In België zou de inflatie op jaarbasis dit jaar 9,4 procent bedragen en volgend jaar zakken tot 2,9 procent.

'De Russische invasie van Oekraïne blijft schokgolven door de wereldeconomie sturen. De acties van Moskou verstoren de bevoorrading van energie en graan, stuwen de prijzen op en verzwakken het vertrouwen', verklaarde Eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni. 'Het momentum van de heropening van onze economieën gaat de groei dit jaar ondersteunen, maar voor 2023 moeten we onze prognoses naar beneden herzien', dixit Gentiloni.In mei hield de Commissie rekening met een toename van het bbp van de eurozone met 2,7 procent dit jaar en met 2,3 procent volgend jaar. Die prognose wordt nu bijgesteld tot respectievelijk 2,6 en 1,4 procent. Voor België voorspelde de Commissie dit voorjaar nog een groei van respectievelijk 2,0 en 1,8 procent. Nu luidt het dat de Belgische economie dit jaar met 2,3 procent zou toenemen, maar volgend jaar met slechts 1,3 procent. De inflatie in de eurozone wordt dan weer opwaarts herzien. Waar de Commissie in mei nog voorspelde dat de prijzen dit jaar met 6,1 procent zouen stijgen, gaat ze nu uit van 7,6 procent. Ze verwacht wel dat de inflatie eind dit jaar zal pieken en volgend jaar zou dalen tot 4,0 procent. In België zou de inflatie op jaarbasis dit jaar 9,4 procent bedragen en volgend jaar zakken tot 2,9 procent.