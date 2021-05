Na een krimp van 6,3 procent in 2020 wordt verwacht dat het Belgische bbp dit jaar toeneemt met 4,5 procent en in 2022 met 3,7 procent. Dat blijkt woensdag uit de recente economische prognoses van de Europese Commissie

Door de coronacrisis kreeg het Belgische bbp vorig jaar nog een klap van 6,3 procent te verwerken. De groei trekt vanaf dit jaar wel duidelijk opnieuw aan: +4,5 proent in 2021 en +3,7 procent in 2022. Dat is een pak beter dan waar de Commissie bij haar vorige prognose, in november 2020, vanuit ging. Toen voorspelde ze nog een groei van 3,9 procent in 2021 en 3,1 procent in 2022.

Het gezamenlijke tekort op het Belgische budget liep eind 2020 op tot 9,4 procent van het bruto binnenlands product. Verwacht wordt dat het tekort dit en volgend jaar zakt naar respectievelijk 7,6 en 4,9 procent.

De schuldgraad van ons land blijft, op basis van de huidige beleidsplannen, stabiel tijdens de komende jaren. Van 114,1 procent in 2020 gaat het naar 115,3 procent in 2021 en 115,5 procent in 2022.

De werkloosheidsgraad bedroeg vorig jaar 5,6 procent. In 2021 bedraagt de werkloosheid volgens de prognoses 6,7 procent en 6,5 procent in 2022.

