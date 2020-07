De coronacrisis treft de Belgische economie hard. Volgens de recente prognoses van de Europese Commssie krimpt het Belgische bbp dit jaar door de beperkende maatregelen met 8,8 procent. Ook elders in Europa krijgt de economie af te rekenen met zwaar weer.

De Europese Commissie verwacht dat de Belgische economie na een forse terugval in 2020 volgend jaar weer opveert met een toename van het bbp met 6,5 procent. De prognoses van de Commissie voor ons land liggen in de lijn van die van de Nationale Bank (NBB), die voor dit jaar uitgaat van een krimp met 9,0 procent, en een toename van het bbp met 6,4 procent in 2021.

De zomerprognoses van de Commissie zijn wel somberder dan de prognoses die in de lente bekendgemaakt werden. Dat komt doordat de beperkende maatregelen langzamer worden opgeheven dan waar twee maanden geleden rekening mee werd gehouden.

Verwacht wordt ook dat de werkloosheid toeneemt door het dreigend aantal faillissementen in de meest getroffen sectoren zoals onder meer de culturele sector en de horeca, wat bijgevolg een negatieve invloed heeft op de consumentenbestedingen vanaf de tweede helft van 2020.

Volgens de Commissie zal de inflatie in België dit jaar 0,3 procent bedragen. Verwacht wordt dat de prijzen in 2021 met 1,4 procent stijgen.

Europa

De economie van de eurozone krimpt volgens de Commissie dit jaar met 8,7 procent, die van de hele Europese Unie met 8,3 procent. Eerder ging de Commissie nog uit van negatieve percentages van -7,7 procent voor de eurozone en -7,4 procent voor de EU.

'De economische impact van de lockdown is nog zwaarder dan we in het begin dachten', legt Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Commissie, uit. 'Deze prognoses tonen de verwoestende economische effecten van de pandemie aan', verduidelijkt commissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni aan.

The EU economy will experience a deep recession this year due to the #coronavirus.



This is despite the comprehensive policy response at both EU and national levels.



We need a swift agreement on #NextGenerationEU recovery plan and #EUbudget to help the economy. #ECForecast — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 7, 2020

Herstel dreigt asymetrisch te worden

Op basis van de eerste data van de maanden mei en juni lijkt het ergste van de crisis wel achter de rug, zegt de Commissie. Zeker in de tweede helft van het jaar zou het herstel aan kracht winnen, al zal de groei niet in alle landen even sterk zijn. Het herstel dreigt met andere woorden asymetrisch te worden. In de eurolanden Italië (-11,2 procent), Spanje (-10,9 procent) en Frankrijk (-10,6 procent) zal de economisch output dit jaar de hardste klappen krijgen. In Malta (-6,0 procent), Luxemburg (-6,2 procent), Duitsland en Finland (-6,3 procent) en Nederland (-6,8 procent) zal de krimpt het kleinst zijn. In 2021 zouden alle 19 landen van de eurozone weer met economische groei moeten aanknopen, gaande van 2,8 procent in Finland tot 7,6 procent in Frankrijk.

"Dit blijft een verhaal van toenemende verschillen, ongelijkheid en onzekerheid. Daarom is het zo belangrijk om snel een akkoord te bereiken over het herstelplan dat de Commissie heeft voorgesteld", zegt commissaris Gentiloni.

Onzekerheid

De Europese Commissie waarschuwt dat haar prognoses wankel zijn. Het uitgangspunt is namelijk dat de beperkende maatregelen verder afgebouwd zullen worden en dat er geen tweede grote besmettingsgolf komt, maar de omvang en de duur van de pandemie én de mogelijkheid van nieuwe maatregelen blijven onbekende factoren. Maar aan de andere kant kan de snelle beschikbaarheid van een vaccin tegen het coronavirus en/of een vroeg akkoord over het Europees herstelplan de groei meer kunnen aanwakkeren dan verwacht..

De Europese Commissie verwacht dat de Belgische economie na een forse terugval in 2020 volgend jaar weer opveert met een toename van het bbp met 6,5 procent. De prognoses van de Commissie voor ons land liggen in de lijn van die van de Nationale Bank (NBB), die voor dit jaar uitgaat van een krimp met 9,0 procent, en een toename van het bbp met 6,4 procent in 2021. De zomerprognoses van de Commissie zijn wel somberder dan de prognoses die in de lente bekendgemaakt werden. Dat komt doordat de beperkende maatregelen langzamer worden opgeheven dan waar twee maanden geleden rekening mee werd gehouden. Verwacht wordt ook dat de werkloosheid toeneemt door het dreigend aantal faillissementen in de meest getroffen sectoren zoals onder meer de culturele sector en de horeca, wat bijgevolg een negatieve invloed heeft op de consumentenbestedingen vanaf de tweede helft van 2020.Volgens de Commissie zal de inflatie in België dit jaar 0,3 procent bedragen. Verwacht wordt dat de prijzen in 2021 met 1,4 procent stijgen.De economie van de eurozone krimpt volgens de Commissie dit jaar met 8,7 procent, die van de hele Europese Unie met 8,3 procent. Eerder ging de Commissie nog uit van negatieve percentages van -7,7 procent voor de eurozone en -7,4 procent voor de EU. 'De economische impact van de lockdown is nog zwaarder dan we in het begin dachten', legt Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Commissie, uit. 'Deze prognoses tonen de verwoestende economische effecten van de pandemie aan', verduidelijkt commissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni aan.Op basis van de eerste data van de maanden mei en juni lijkt het ergste van de crisis wel achter de rug, zegt de Commissie. Zeker in de tweede helft van het jaar zou het herstel aan kracht winnen, al zal de groei niet in alle landen even sterk zijn. Het herstel dreigt met andere woorden asymetrisch te worden. In de eurolanden Italië (-11,2 procent), Spanje (-10,9 procent) en Frankrijk (-10,6 procent) zal de economisch output dit jaar de hardste klappen krijgen. In Malta (-6,0 procent), Luxemburg (-6,2 procent), Duitsland en Finland (-6,3 procent) en Nederland (-6,8 procent) zal de krimpt het kleinst zijn. In 2021 zouden alle 19 landen van de eurozone weer met economische groei moeten aanknopen, gaande van 2,8 procent in Finland tot 7,6 procent in Frankrijk. "Dit blijft een verhaal van toenemende verschillen, ongelijkheid en onzekerheid. Daarom is het zo belangrijk om snel een akkoord te bereiken over het herstelplan dat de Commissie heeft voorgesteld", zegt commissaris Gentiloni.De Europese Commissie waarschuwt dat haar prognoses wankel zijn. Het uitgangspunt is namelijk dat de beperkende maatregelen verder afgebouwd zullen worden en dat er geen tweede grote besmettingsgolf komt, maar de omvang en de duur van de pandemie én de mogelijkheid van nieuwe maatregelen blijven onbekende factoren. Maar aan de andere kant kan de snelle beschikbaarheid van een vaccin tegen het coronavirus en/of een vroeg akkoord over het Europees herstelplan de groei meer kunnen aanwakkeren dan verwacht..