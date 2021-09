Europese banken blijven nog altijd belastingparadijzen gebruiken om winst te maken. De 36 grootste banken van Europa boeken jaarlijks samen 20 miljard euro, of zo'n 14 procent van hun totale winst, in belastingparadijzen, blijkt uit het jongste rapport van de EU Tax Observatory. De praktijk veranderde weinig sinds 2014, terwijl er sindsdien algemene verontwaardiging ontstond na rapporten zoals de Panama Papers en Lux Leaks.

De EU Tax Observatory, een onafhankelijke onderzoeksinstelling die mee gefinancierd wordt door de Europese Unie, heeft 17 gebieden op de lijst van belastingparadijzen staan: de Bahama's, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Guernsey, Gibraltar, Hongkong, Ierland, Isle of Man, Jersey, Koeweit, Luxemburg, Macao, Malta, Mauritius, Panama en Qatar.

Daarbij baseert ze zich enerzijds op de effectieve belastingvoet in die gebieden voor bankwinsten en anderzijds op de winst per personeelslid die er gerealiseerd wordt. De meeste Europese banken hebben weinig personeel in de belastingparadijzen, maar de winst ligt er wel opmerkelijk hoger (gemiddeld 238.000 euro per werknemer) dan elders (gemiddeld 65.000 euro).

'Dit lijkt erop te wijzen dat de winsten in die belastingparadijzen uit andere landen komen, waar de productie gebeurt', klinkt het. Ondanks toenemende publieke verontwaardiging in heel wat landen is er de voorbije jaren weinig veranderd. Het rapport suggereert dan ook om een globale minimumbelasting, van bijvoorbeeld 25 procent, in te voeren.

Belgische bank

In de lijst is slechts één Belgische bank opgenomen: KBC. Die haalde volgens het rapport minder winst uit belastingparadijzen: van 15,7 procent in de periode 2014-2016 tot 12,7 procent in de periode 2018-2020. Ook ING en BNP Paribas, moedermaatschappijen van Belgische banken, verminderden hun winst in belastingparadijzen, tot respectievelijk 4,3 procent en 6,9 procent.

Banken als HSBC en Montei di Paschi haalden op hun beurt meer winst uit belastingparadijzen, tot respectievelijk 62,3 procent en 49,8 procent.

