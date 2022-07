De verkoop van nieuwe personenwagens is in de eerste zes maanden van 2022 met 14 procent gedaald in de Europese Unie. Er is sprake van ongeveer 4,6 miljoen nieuw ingeschreven wagens, zo meldt de Europese constructeurskoepel Acea vrijdag.

De verkoop daalde in alle grote markten met dubbele cijfers. In Italië is er sprake van een daling met 22,7 procent en in Frankrijk is dat -16,3 procent. De halfjaarverkoop in Duitsland daalde met 11 procent en in Spanje met 10,7 procent. Volkswagen Group blijft de grootste autogroep met 24,7 procent marktaandeel. Op merkniveau is Volkswagen eveneens de primus met 10,6 procent. In juni daalde de verkoop op jaarbasis met 15,4 procent tot 886.510 wagens. Het gaat om het laagste cijfer voor juni sinds 1996. De Belgische cijfers raakten eerder al bekend via sectororganisatie Febiac. In juni daalde de verkoop 15,3 procent tot 34.814. Over zes maanden was er een daling met 15,9 procent naar 195.387 bolides.