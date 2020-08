De Europese Commissie heeft vrijdag ingestemd met de Belgische steunmaatregel voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij krijgt een lening van 287 miljoen euro en een kapitaalinjectie van 3 miljoen euro om de coronacrisis te bezweren.

'Brussels Airlines heeft aanzienlijke verliezen geleden ten gevolge van de reisbeperkingen die België en andere regeringen moesten opleggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Met dit steunpakket zal België de SN-groep, waartoe Brussels Airlines behoort, de liquiditeit verstrekken die hij dringend nodig heeft om de gevolgen van de huidige crisis het hoofd te bieden', zei vicevoorzitter en mededingingscommissaris Margrethe Vestager in een toelichting.

Het steunpakket is goedgekeurd op grond van het tijdelijke kader voor staatssteun, dat de lidstaten meer ruimte biedt om hun economie te stutten in coronatijden. Wel is volgens de Commissie verzekerd dat de Belgische staat voldoende wordt vergoed voor het risico dat de belastingbetaler draagt. Er zijn ook voorwaarden aan de steun gekoppeld die concurrentiestoornissen moeten beperken.

De federale regering en het Duitse moederbedrijf Lufthansa hadden in juli een akkoord bereikt over een steunpakket van in totaal 460 miljoen euro voor Brussels Airlines, dat omwille van de coronacrisis met grote exploitatieverliezen en liquiditeitstekort kampt. Bovenop de 290 miljoen euro van België pompt Lufthansa, dat zelf ook beroep moet doen op Duitse staatssteun, ook nog eens 170 miljoen euro in zijn dochtermaatschappij.

