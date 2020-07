De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de 3,4 miljard euro noodsteun die de Nederlandse regering wil vrijmaken voor luchtvaartmaatschappij KLM.

De overheidssteun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro, zo was eerder bekendgemaakt.

Volgens de Europese Commissie is het steunpakket in overeenstemming met de EU-staatssteunregels.

'De Nederlandse maatregel zal helpen om de economische impact van het coronavirus in Nederland te beheersen. De maatregel is noodzakelijk, passend en evenredig om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen', aldus de Commissie in een persbericht.

De overheidssteun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro, zo was eerder bekendgemaakt. Volgens de Europese Commissie is het steunpakket in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. 'De Nederlandse maatregel zal helpen om de economische impact van het coronavirus in Nederland te beheersen. De maatregel is noodzakelijk, passend en evenredig om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen', aldus de Commissie in een persbericht.