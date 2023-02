De olietankerrederij Euronav heeft 2022 afgesloten met een knaller. De omzet piekte in het slotkwartaal dankzij hoge vrachttarieven op het hoogste niveau in tweeënhalf jaar, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

Euronav boekte in de laatste drie maanden van vorig jaar een omzet van 368 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder. Dat is onder meer te danken aan de vrachttarieven, die op het hoogste niveau liggen in dertig maanden, zegt CEO Hugo De Stoop in een persbericht.

'Het beperkte aanbod van schepen in alle segmenten van de markt voor grote ruwe olietankers werd in het vierde kwartaal van 2022 nog versterkt door twee belangrijke factoren', aldus de topman. 'Ten eerste steeg de seizoensgebonden vraag naar ruwe olie naarmate het verbruik in de winter van 22/23 toenam. Ten tweede creëerde het EU-embargo op Russische olie, dat op 5 december 2022 inging, een extra vraag naar vervoer per schip, aangezien de ruwe olie over langere afstanden vervoerd moet worden en dus meer scheepscapaciteit vergt.'

Over het hele jaar boekte Euronav een nettowinst van bijna 203 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog meer dan 338 miljoen euro verlies. De omzet verdubbelde tot bijna 855 miljoen euro.

Er is momenteel een machtsstrijd aan de gang om Euronav. De Noorse rederij Frontline wilde fuseren met Euronav, maar zag uiteindelijk af van de fusie. Tegen de samensmelting was groot verzet vanwege de familie Saverys, de oprichters van Euronav. Intussen hebben Saverys en de Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen, die ook rederij Frontline controleert, elk een belang van 25 procent opgebouwd in Euronav, en heeft Euronav een arbitrageprocedure aangespannen tegen het opzeggen van het fusieakkoord door Frontline. Een eerste beslissing, over "dringende en tussentijdse maatregelen", wordt op 7 februari verwacht.

'Hoewel wij de huidige situatie betreuren, zullen wij professioneel blijven handelen en werken aan een oplossing in het belang van al onze aandeelhouders en stakeholders', zegt Euonav-CEO De Stoop in het persbericht.

