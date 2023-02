Euronav organiseert op 23 maart een bijzondere algemene vergadering, te midden van een machtsstrijd tussen de oprichtersfamilie Saverys en de Noorse concurrent Frontline. Dat maakte de Belgische olietankerrederij bekend.

De familie Saverys, die via rederij CMB een kwart van Euronav controleert, probeert op de bijzondere algemene vergadering de raad van bestuur te vervangen. Naast pater familias Marc Saverys dragen ze CMB-bestuurder Patrick De Brabandere en drie onafhankelijken voor. Het gaat om Julie De Nul (dochter van Jan De Nul), Catharina Scheers (van logistieke dienstverlener Fast Lines) en Patrick Molis (voorzitter van rederij Compagnie Nationale de Navigation en directeur van Sabena Technics).

Ook in mei vorig jaar hadden de Saverysen tijdens de algemene vergadering al geprobeerd om drie onafhankelijke bestuurders aan te stellen in de vijfkoppige raad van bestuur (Ludovic Saverys, Patrick De Brabandere en Bjarte Boe), maar ze vingen toen bot. Geen van de drie kreeg een mandaat.

De familie Saverys verzette zich tegen de fusie van Frontline en Euronav, die beide bedrijven in april had aangekondigd. Ze trok daarna haar belang in de Belgische rederij weer op tot 25 procent van de stemrechten om de fusie te blokkeren.

Vorige maand trok Frontline uiteindelijk de stekker uit de fusieplannen, al begon de Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen, die ook Frontline controleert, zijn belang in Euronav daarna weer op te trekken. Intussen heeft hij evenveel van de Belgische rederij in handen als de Saverysen.

Ondertussen lopen ook twee arbitrageprocedures van Euronav tegen Frontline. Het Belgische bedrijf legt zich niet neer bij de 'eenzijdige' beslissing van Frontline om af te zien van hun samengaan. Het gaat om een procedure met een verzoek tot 'dringende voorlopige en bewarende maatregelen', waarover vandaag/dinsdag een beslissing wordt verwacht. Vorige week kwam daar een arbitrageverzoek ten gronde bij.

Volgens de krant De Tijd eist Euronav in de procedure ten gronde een schadevergoeding van 'minstens tientallen miljoenen euro's' van Frontline.

De familie Saverys, die via rederij CMB een kwart van Euronav controleert, probeert op de bijzondere algemene vergadering de raad van bestuur te vervangen. Naast pater familias Marc Saverys dragen ze CMB-bestuurder Patrick De Brabandere en drie onafhankelijken voor. Het gaat om Julie De Nul (dochter van Jan De Nul), Catharina Scheers (van logistieke dienstverlener Fast Lines) en Patrick Molis (voorzitter van rederij Compagnie Nationale de Navigation en directeur van Sabena Technics). Ook in mei vorig jaar hadden de Saverysen tijdens de algemene vergadering al geprobeerd om drie onafhankelijke bestuurders aan te stellen in de vijfkoppige raad van bestuur (Ludovic Saverys, Patrick De Brabandere en Bjarte Boe), maar ze vingen toen bot. Geen van de drie kreeg een mandaat.De familie Saverys verzette zich tegen de fusie van Frontline en Euronav, die beide bedrijven in april had aangekondigd. Ze trok daarna haar belang in de Belgische rederij weer op tot 25 procent van de stemrechten om de fusie te blokkeren. Vorige maand trok Frontline uiteindelijk de stekker uit de fusieplannen, al begon de Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen, die ook Frontline controleert, zijn belang in Euronav daarna weer op te trekken. Intussen heeft hij evenveel van de Belgische rederij in handen als de Saverysen. Ondertussen lopen ook twee arbitrageprocedures van Euronav tegen Frontline. Het Belgische bedrijf legt zich niet neer bij de 'eenzijdige' beslissing van Frontline om af te zien van hun samengaan. Het gaat om een procedure met een verzoek tot 'dringende voorlopige en bewarende maatregelen', waarover vandaag/dinsdag een beslissing wordt verwacht. Vorige week kwam daar een arbitrageverzoek ten gronde bij. Volgens de krant De Tijd eist Euronav in de procedure ten gronde een schadevergoeding van 'minstens tientallen miljoenen euro's' van Frontline.