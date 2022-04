De beslissing van de Belgische olietankerrederij Euronav om in zee te gaan met sectorgenoot Frontline moet gezien worden als een strategie die het meeste waarde creëert in termen van handel en duurzaamheid, door het maximaliseren van de dienstverlening en het realiseren van aanzienlijke synergieën. Dat stelt Euronav vrijdag in een reactie op de kritiek van de Antwerpse redersfamilie Saverys, die de Belgische rederij CMB in handen heeft, op zijn beurt de grootste aandeelhouder van Euronav.

De oprichtersfamilie verkiest naar eigen zeggen een strategie van vergroening: 'CMB stelt de huidige strategie van Euronav in vraag, die zich enkel toespitst op het transport van ruwe olie in een wereld die nood heeft aan een snelle vermindering van broeikasgassen', luidde het eerder op de dag in een persbericht.

De transactie werd door de markt en onze andere aandeelhouders positief ontvangen, stelt Euronav in een reactie. 'Onze raad van toezicht heeft zorgvuldig alle beschikbare opties afgewogen in het belang van alle aandeelhouders, niet van één specifieke aandeelhouder, en heeft de combinatie unaniem goedgekeurd.'

'Euronav verwelkomt elke discussie gerelateerd aan het koolstofvrij maken van de maritieme transportsector en heeft een leidende rol gespeeld in dit proces. We hebben zorgvuldig een decarbonisatiestrategie uitgewerkt, waarvan de basis al jaren geleden werd gelegd', klinkt het.

Het bedrijf benadrukt onder meer dat het een van de oprichters is van de Poseidon Principles, die de bankfinanciering van de wereldwijde scheepvaartindustrie leiden: 'We liggen op schema om onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen.' Voorts is Euronav naar eigen zeggen het enige beursgenoteerde tankerbedrijf met een duurzaamheidscomité, samengesteld uit leden van de directieraad en de raad van toezicht.

Euronav zal alle belanghebbenden op 5 mei informeren over zijn duurzaamheidsstrategie, inclusief specifieke decarbonisatiedoelstellingen, zo kondigt het bedrijf aan.

'Praktisch gezien zal de wereldeconomie nog vele jaren ruwe olie nodig hebben naarmate de wereldwijde energietransitie vordert. De voorgestelde combinatie met Frontline zal dit proces op een winstgevende en duurzame manier begeleiden', luidt het nog.

