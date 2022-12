De Antwerpse rederij Euronav gaat niet in op de vraag van de familie Saverys om de fusie met zijn Noorse sectorgenoot Frontline af te blazen. Het bedrijf zegt donderdag in een persbericht dat het in feite gaat om een ruiloperatie die in het eerste kwartaal van volgend jaar naar verwachting zal worden gelanceerd, waarbij beide bedrijven worden gecombineerd zodat ze als één groep optreden. 'Dit ruilbod staat onafhankelijk van een fusie', zegt Euronav.

De familie Saverys zit via CMB in het kapitaal van Euronav en zei woensdag dat ze haar belang in de olietankerrederij heeft opgetrokken tot 25 procent, waarmee ze de fusie kan blokkeren. Maar Euronav reageert door te stellen 'dat volgens de Belgische wetgeving een minderheidsaandeelhouder met meer dan 25 procent van de aandelen potentieel een fusie kan blokkeren, maar het kan geen operationele combinatie van twee bedrijven die handelen als één groep tegenhouden'.

Een meerderheid van de Euronav-aandeelhouders steunt de combinatie, klinkt het nog, waarbij verwezen wordt naar de aandeelhoudersvergadering van mei waar CMB de haar voorgestelde bestuurders niet benoemd kreeg en het onderspit moest delven.

De strijd tussen beide partijen sleept al maanden aan. In april kondigden Frontline, een rederij van de Noorse scheepvaartsmagnaat John Frederiksen, en Euronav aan dat ze een combinatie willen aangaan. Het huwelijk moest leiden tot een wereldwijde leider in de olietankerindustrie. Maar al snel bleek dat de familie Saverys zich niet in de plannen kan vinden. De oprichtersfamilie stelde de strategie van Euronav in vraag en stuurt aan op een koerswijziging richting vergroening. Bijvoorbeeld met tankers voor waterstof.

Woensdag stuurde de CMB-topman een brief aan de voorzitster en leden van de raad van bestuur van Euronav, met de formele vraag om de fusie af te blazen. Geen fusie zonder onze steun, klonk het, en de plannen zijn 'niet-werkbaar' en 'waardevernietigend'. Alexander Saverys wees erop dat Frontline en Euronav twee bedrijven met aparte beursnotering zouden blijven, geleid door dezelfde ploeg. Dit zou echter leiden tot 'materiële inefficiënties', bijvoorbeeld omdat ze naar de gunst van dezelfde klanten zouden moeten dingen. 'Elke commerciële beslissing of investeringsbeslissing (over bijvoorbeeld de aankoop en verkoop van schepen, charteren van schepen en bestellingen van nieuwe schepen) zal waarschijnlijk tot belangenconflicten en complexe bestuurskwesties leiden', klonk het.

Euronav blijft donderdag de plannen verdedigen en wijst op de schaalvoordelen door samen te werken, synergievoordelen en het beste platform in de sector.

