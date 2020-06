Nu de exit uit de lockdown op kruissnelheid komt, lanceert Eurofins een modulair testpakket voor covid-19 op maat van bedrijven. Dat testpakket kreeg de naam Safer@work.

Het pakket behelst diverse testen zoals de klassieke PCR-test en een serologische test, maar ook tests om het afvalwater of oppervlaktes te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus. Het testpakket kan bedrijven helpen meer veiligheid op de werkvloer te creëren en zo de continuïteit van hun activiteiten te verbeteren of eventueel bezoekende klanten gerust te stellen.Het beursgenoteerde Eurofins is gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek en -advies. De groep is wereldwijd de marktleider in bio-analytische testen voor voeding, water, milieu en farmaceutische producten. Eurofins is actief in 50 landen en telt 47.000 werknemers verdeeld over meer dan 800 moderne laboratoria. Met Safer@work wil de multinational een bijdrage leveren aan pogingen om een tweede lockdown te verkleinen. "We merken een bezorgdheid in de bedrijfswereld", zegt Drik Bontridder, op groepsniveau verantwoordelijk voor farma, klinisch onderzoek, genomics en forensisch onderzoek. "Werkgevers willen een veilige werkomgeving voor hun mensen en klanten zodat hun economische activiteiten de komende maanden ongestoord kunnen blijven doorlopen. Afhankelijk van hun activiteiten kunnen organisaties met onze modulaire teststrategie de juiste stappen zetten om besmettingen sneller te ontdekken en noodzakelijke maatregelen te nemen."De aangeboden testaanpak is modulair. In een productiebedrijf of een commerciële omgeving met veel face-to-facecontacten is de situatie anders dan in een dienstverlenend bedrijf waar iedereen vanuit het thuiskantoor met teleconferencing werkt. Een bedrijf kan de tests kiezen die het best passen. Eurofins biedt een soort stappenplan aan waarbij oppervlaktetesten en afvalwatermonitoring voor een vroege detectie zorgen en klassieke testen een fijnmaziger reactie mogelijk maken. Daarbij worden bepaalde individuen gespot voor ze een besmettingsbroeihaard veroorzaken. "Vanzelfsprekend houden we rekening met de privacy van werknemers. Individuele testen gebeuren door de preventiearts of de huisarts van een werknemer", zegt Bontridder.Bedrijven investeerden al in een preventiestrategie. Dat resulteert in pijltjes op de grond, afstandsmaatregelen en personenbeperkingen in de lift. Waarom zou een onderneming nog bijkomend investeren in tests? "Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan", geeft Bontridder aan. "Maar ook de lockdown heeft een kostprijs. Niemand heeft er baat bij dat de economie een tweede keer op slot zou gaan. En daarin kunnen ook bedrijven een rol spelen. De overheid bewaakt het algemeen gezondheidsbelang. Wij bieden nu een bijkomend instrument aan waarmee bedrijven gezonde werkplekken kunnen creëren. Het lijkt mij niet logisch de belastingbetaler met die factuur op te zadelen."De tests die Eurofins aanbiedt, zijn het resultaat van de recente inspanningen van de multinational om de testcapaciteit bij nationale overheden te ondersteunen. Het bedrijf stelde vast dat niet in elk land even snel testcapaciteit beschikbaar was. Daarom bouwde Eurofins in tien weken een testcapaciteit van 100.000 covid-19-tests per dag op, ontwikkelde het een serologische test en gevalideerde tests voor afvalwater en oppervlaktes. "Initieel was het onze bedoeling overheden te helpen", zegt Bontridder. "Nu sommige landen, zoals België, die testcapaciteit hebben opgedreven, kunnen we de vrijgekomen capaciteit aanbieden aan bedrijven die hun werkvloer gezond willen houden."