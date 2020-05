Staalgigant ArcelorMittal krijgt van de Europese Unie een lening van 75 miljoen euro voor projecten in zijn Gentse vestiging om de CO2-uitstoot van de staalproductie drastisch te verlagen. Dat meldt de Europese Investeringsbank.

Het geld zal dienen voor twee projecten: Steelanol en Torero. Steelanol is een demonstratiefabriek die afvalgassen van de hoogovens zal opvangen om ze biologisch om te zetten in ethanol. Die kan dan vermengd worden voor gebruik als brandstof. Eenmaal voltooid, wellicht in 2022, zal de fabriek naar schatting 80 miljoen liter ethanol uit gerecycleerde koolstof per jaar kunnen maken. De bouw van de fabriek levert 500 jobs op in de komende twee jaar, en er liggen 20 tot 30 permanente jobs in het verschiet. De fabriek is goed voor een investering van 165 miljoen euro.

Torero is dan weer een fabriek ter waarde van 50 miljoen euro om afvalhout in bio-kool om te zetten, ter vervanging van een deel van de fossiele steenkool die in hoogovens gebruikt wordt. In de eerste fase zal die fabriek jaarlijks tot 60.000 ton afvalhout om kunnen zetten in ongeveer 40.000 ton bio-kolen. Later wordt dat verdubbeld. De nieuwe installatie is goed voor circa 70 externe jobs en zal ongeveer 10 nieuwe arbeidsplaatsen creëren voor de bediening. De fabriek zou tegen eind 2022 operationeel moeten zijn.

