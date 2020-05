De verkoop van nieuwe wagens in de Europese Unie is in april met meer dan 76 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

Het gaat om de zwaarste daling sinds begonnen is met de registratie van de cijfers, aldus ACEA.

De meeste toonzalen in Europa moesten in april als gevolg van lockdownmaatregelen de deuren sluiten. Het aantal verkopen daalde van 1,14 miljoen in april vorig jaar naar amper 270.682 wagens in april 2020.

