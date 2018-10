Etienne Davignon: 'Engie zal hele nucleaire schoonmaak betalen'

Etienne Davignon werd door Engie in de arm genomen om duidelijke taal te spreken over die provisies en heeft zijn boodschap ook overgebracht aan premier Charles Michel. Dat schrijven De Standaard, Le Soir en La Libre Belgique woensdag.

De nucleaire voorzieningen moeten de kosten dekken van het beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval en van de ontmanteling van de kerncentrales. Het is Electrabel-dochter Synatom die de nucleaire spaarpot beheert.

Etienne Davignon ontkent woensdag dat Electrabel en Engie een 'subtiele strategie' hanteren om zich te ontdoen van hun verplichting en 'de Belgische burger te laten opdraaien voor de nucleaire factuur'.

"Wat er de komende jaren ook gebeurt, Engie zal de volledige factuur betalen", aldus Davignon. Vandaar dat de raad van bestuur van Engie, het Franse moederbedrijf van Electrabel, akkoord gaat om, naast Electrabel, garant te staan voor de financiering van de nucleaire provisies, zegt Davignon: "Voor het geval Electrabel in de toekomst in de problemen zou komen."

Het is minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), die in opdracht van de regering met het moederbedrijf van Electrabel over de nucleaire spaarpot onderhandelt. Marghem moet de controle op het beheer van de centen versterken, maar de voorbije weken kwamen er waarschuwingen dat de regering-Michel een uitholling van die controle riskeert. Ook Marghem ontkent dat er wordt gewerkt aan een ontsnappingsroute voor Electrabel. Volgens de minister zijn de teksten die deze week uitlekten en die vraagtekens plaatsen bij de waarde van de beloftes van Engie en Electrabel, slechts partieel.