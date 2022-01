De nieuwste speler op de markt van het beheer van professioneel vastgoed in België heet Esset. Het bedrijf neemt de activiteiten van drie andere spelers over, waarmee het zich naar eigen zeggen meteen in de top drie van de markt positioneert.

Esset Benelux, een dochteronderneming van de Franse vastgoedbeheerder Emeria, neemt de activiteiten over van Codabel in België en Nederland, van Trevi Corporate en van Cushman & Wakefield Asset Services in België.

'Het nieuwe bedrijf zal 1,6 miljoen vierkante meter in beheer hebben, waarmee het zich meteen in de top 3 positioneert van de markt van beheer van professioneel vastgoed in België', klinkt het in een persbericht. Het heeft onder meer het Basilix Shopping Center in Brussel in de portefeuille, zo staat op de website.

Esset Benelux zal in België, Nederland en Luxemburg zowat honderd mensen tewerkstellen.

De sector wordt in België gedomineerd door filialen van de Amerikaanse groepen CBRE en Jones Lang LaSalle (JLL).

Esset Benelux, een dochteronderneming van de Franse vastgoedbeheerder Emeria, neemt de activiteiten over van Codabel in België en Nederland, van Trevi Corporate en van Cushman & Wakefield Asset Services in België. 'Het nieuwe bedrijf zal 1,6 miljoen vierkante meter in beheer hebben, waarmee het zich meteen in de top 3 positioneert van de markt van beheer van professioneel vastgoed in België', klinkt het in een persbericht. Het heeft onder meer het Basilix Shopping Center in Brussel in de portefeuille, zo staat op de website. Esset Benelux zal in België, Nederland en Luxemburg zowat honderd mensen tewerkstellen. De sector wordt in België gedomineerd door filialen van de Amerikaanse groepen CBRE en Jones Lang LaSalle (JLL).