Erwin Malcorps (CEO Sweco Belgium): 'Bescheidenheid is niet altijd een deugd'

Frederic Eelbode medewerker Trends

Het Zweedse studie- en ingenieursbureau Sweco is een van de grootste Europese spelers in zijn sector. De geschiedenis van de groep gaat terug tot 1889. In 1992 nam ze Grontmij over, daarna volgden nog overnames. Dit jaar werd Sweco Belgium een aparte business area. CEO Erwin Malcorps zit sindsdien in de internationale directie.

ERWIN MALCORPS "Als je niet duurzaam ontwerpt, dan doe je niet meer mee." © Franky Verdickt