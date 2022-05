De aanhoudende droogte is een bijkomende kopzorg voor de landbouw, na de fors gestegen prijzen voor kunstmest en de oorlog in Oekraïne (Rusland en Oekraïne leveren 29% van de granen). Eric Lauwers, de CEO van de marktleider in toelevering aan de land- en tuinbouw Arvesta, maakt een eerste balans op.

ERIC LAUWERS. "We vrezen dat de droogte een impact zal hebben op de oogsten. Dat is ook wat het Amerikaanse ministerie van Landbouw voorspelt. Dat maakt regelmatig inschattingen van de oogsten."LAUWERS. "Er is wel voldoende kunstmest, maar hij is gewoon te duur. De boer koopt er dus minder van. Dat zou tot 40 procent minder rendement geven. In combinatie met de droogte krijg je een dubbele impact, want de werking van meststoffen is enkel optimaal in combinatie met voldoende water."LAUWERS. "De prijzen van maïs en tarwe zijn op de Europese beurs (Matif, nvdr) weer sterk gestegen, wat de vrees op tekorten doet toenemen. Alleen al op maandag 16 mei steeg de tarweprijs met meer dan 5 procent. Ook India heeft het voorbije weekend een exportverbod voor granen afgekondigd. Dat betekent wereldwijd enkele miljoenen tonnen minder. Als de tarweprijzen stijgen, gaan ook de veevoederprijzen omhoog. Die waren al sterk gestegen, maar er komen dus nog verhogingen bij. Dat zal op zijn beurt gevolgen hebben voor de voedselprijzen voor de consument."