Negen van de tien bedrijven die veel water gebruiken, hebben geen noodplan voor een periode van grote droogte. Dat cijfer komt uit een enquête van ondernemersorganisatie Voka waarover de VRT-nieuwsredactie dinsdag bericht.

Volgens de Vlaamse ondernemersorganisatie gaat het om voedings- en energiebedrijven, staalproducenten of bedrijven in de scheikundige en farmaceutische sector. Meer dan de helft van die bedrijven vreest dat de productie bij een watertekort gedeeltelijk zal stilvallen en dat er veiligheidsproblemen komen. Tachtig procent van de waterintensieve bedrijven zegt dat ze geen preventieve maatregelen kan nemen en dat er geen alternatieve waterbronnen zijn.

Voka pleit voor een droogtemanager waarbij de bedrijven kunnen aankloppen. 'Ze moeten bij een aanspreekpunt terecht kunnen voor inlichtingen over mogelijke droogte en over alternatieve waterbronnen', zegt secretaris-generaal Nico Demeester. 'Actieve communicatie van de overheid dus, want waterintensieve bedrijven zijn goed voor 22 procent van de jobs in Vlaanderen.' Demeester wijst nog op de veiligheidsrisico's wanneer bedrijven afgekoppeld worden, waarbij hij bijvoorbeeld verwijst naar de koeling van energiebedrijven.

Na de droogte van vorige zomer is er nog niet voldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag. Vorgie week raakte bekend dat er een afschakelplan voor water op komst is.

Voka voerde de enquête uit bij 268 ondernemingen in Vlaanderen, van wie 23 procent uit West-Vlaanderen. Die provincie werd in 2018 het zwaarst getroffen door de droogte.