De familiebedrijven zijn relatief optimistisch over hun slaagkansen in de markt. Maar het optimisme over de sociaaleconomische omgeving zwakt af. En de ondernemingen blijven handenwringend op zoek naar de juiste mensen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de tweede Familiebedrijvenbarometer.

Voor de tweede keer heeft Bank Degroof Petercam, in samenwerking met het Center for Sustainable Entrepreneurship van de KU Leuven en Odisee, een onderzoek bij familiebedrijven gevoerd. "Het glas is nog halfvol, maar het pessimisme neemt toe", zegt Johan Lambrecht, professor aan de KU Leuven en directeur van het Center for Sustainable Entrepreneurship. "De Familiebedrijvenbarometer klokt af op een score van 5. Dat is minder dan de 13 van de zomer van 2017, toen we onze eerste enquête deden. Het cijfer blijft weliswaar positief, want min 100 is volslagen zwartgalligheid, en plus 100 betekent complete euforie. Het lagere cijfer hangt samen met de verzwakking van de economie. Diverse instellingen, zoals de OESO en het IMF, verlagen de economische vooruitzichten. Dat wordt bevestigd op micro-economisch gebied."

...