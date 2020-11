Uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij handelszaken die niet-essentiële producten verkopen, blijkt dat op dit moment zeven op de tien zelfstandigen onder zware druk staan door de coronamaatregelen. Ruim de helft (52 procent) van de zelfstandigen zit er momenteel mentaal en financieel door.

Een gebrek aan perspectief, dat blijkt ondernemers vooral wakker te houden, zo blijkt uit de bevraging bij 688 handelszaken die niet-essentiële producten verkopen. Het omzetcijfer voor hen daalt globaal gezien historisch met 85 tot 90 procent. Daar komt bij dat slechts een op de drie handelszaken al onvoldoende reserves voor corona had om een dergelijke crisis te doorstaan.

De overgrote meerderheid (72 procent) van de niet-essentiële winkels (keukenwinkels, meubelwinkels, speelgoedwinkels, modewinkels, computerwinkels, juweliers...) die op dit moment gesloten moeten blijven, probeert zich weliswaar aan te passen aan de huidige situatie door afhaal, levering of e-commerce aan te bieden.

'Maar dat is bij die winkels maar goed voor 12 procent van de omzet', nuanceert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. 'Dat is ruim onvoldoende. Dat komt vooral omdat de meerderheid (61 procent) van de handelaars wel op een of andere manier online actief is, maar slechts een op de vijf (23 procent) heeft een volwaardige webshop. Dat willen we verder boosten met specifieke begeleiding van ondernemers die hun verkoopkanalen online willen uitbreiden', aldus NSZ.

Maar liefst 19.911 winkels in Vlaanderen die momenteel de deuren moeten sluiten, zijn vragende partij om terug te openen op afspraak. 'Anders dreigt ruim 18 procent het einde van het jaar niet te halen', klinkt het.

Een gebrek aan perspectief, dat blijkt ondernemers vooral wakker te houden, zo blijkt uit de bevraging bij 688 handelszaken die niet-essentiële producten verkopen. Het omzetcijfer voor hen daalt globaal gezien historisch met 85 tot 90 procent. Daar komt bij dat slechts een op de drie handelszaken al onvoldoende reserves voor corona had om een dergelijke crisis te doorstaan. De overgrote meerderheid (72 procent) van de niet-essentiële winkels (keukenwinkels, meubelwinkels, speelgoedwinkels, modewinkels, computerwinkels, juweliers...) die op dit moment gesloten moeten blijven, probeert zich weliswaar aan te passen aan de huidige situatie door afhaal, levering of e-commerce aan te bieden. 'Maar dat is bij die winkels maar goed voor 12 procent van de omzet', nuanceert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. 'Dat is ruim onvoldoende. Dat komt vooral omdat de meerderheid (61 procent) van de handelaars wel op een of andere manier online actief is, maar slechts een op de vijf (23 procent) heeft een volwaardige webshop. Dat willen we verder boosten met specifieke begeleiding van ondernemers die hun verkoopkanalen online willen uitbreiden', aldus NSZ. Maar liefst 19.911 winkels in Vlaanderen die momenteel de deuren moeten sluiten, zijn vragende partij om terug te openen op afspraak. 'Anders dreigt ruim 18 procent het einde van het jaar niet te halen', klinkt het.