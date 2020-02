Engie, het moederbedrijf van Electrabel, hernieuwt het mandaat van CEO Isabelle Kocher niet. Dat meldt het bedrijf donderdag na een vergadering van de raad van bestuur.

"De raad van bestuur kwam vandaag samen om de verlenging van het mandaat van Isabelle Kocher te bespreken, dat afloopt in mei 2020", klinkt het in een persbericht. "Na een gedetailleerde analyse van haar ambtsperiode, heeft de raad van bestuur beslist dat het verdere beheer van de groep moet gebeuren onder een nieuw leiderschap."

Engie laat nog weten een stap voorwaarts te moeten zetten in de transformatie van het bedrijf en om de strategie te verdiepen om van Engie een leider te maken in de energie- en klimaattransitie. "Om het groeipotentieel van elk van zijn activiteiten te maximaliseren, moet de groep zijn activiteiten verder versimpelen, zijn strategische opties verduidelijken en zijn businessmodel versterken rond hernieuwbare energie en klantenoplossingen", aldus Engie.

Ook moet de groep twee kritieke uitdagingen het hoofd bieden in België en Frankrijk, met name hoe kernenergie past in de Belgische energiemix en hoe aardgas past in de Franse mix.

"Net wanneer Engie zichzelf in de kijker wil zetten als leidende kracht in de energietransitie, zal deze essentiële verbetering de groep de kans geven om zijn positie tegenover de verschillende stakeholders, werknemers, klanten en aandeelhouders te verduidelijken en te versterken", zegt voorzitter van de raad van bestuur Jean-Pierre Clamadieu.

Wie Kocher zal opvolgen, is nog niet bekend. Voorzitter Clamadieu heeft de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe CEO. Na het aflopen van de termijn van Kocher neemt algemeen secretaris Claire Waysand haar taken over als interim-CEO. Ze wordt bijgestaan door COO Paulo Almirante en CFO Judith Hartmann.

In de Franse pers werd al een tijd gespeculeerd over het lot van één van de machtigste vrouwen in de Franse bedrijfswereld en de enige vrouwelijk CEO in een CAC40-bedrijf. Ze stond sinds 2016 aan het roer van Engie.

Engie maakt zoals gepland op 27 februari zijn jaarresultaten voor 2019 bekend, klinkt het nog.

