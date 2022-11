Het Franse energiebedrijf Engie heeft over de eerste negen maanden van het jaar een klein miljard euro overgehouden aan de uitbating van de Belgische kerncentrales. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De bedrijfswinst (EBIT) van Engie bedroeg over de eerste negen maanden van het jaar 7,3 miljard euro, tegenover 3,9 miljard euro een jaar geleden. Daarvan is 984 miljoen euro afkomstig van de nucleaire activiteiten: de kerncentrales in ons land. Engie kan profiteren van de recordprijzen voor elektriciteit op de markten.

Een deel van de winst vloeit in de vorm van nucleaire taks terug naar de Belgische schatkist. De groep meldt dat er 900 miljoen euro werd bijgedragen aan winstdeelnames met de overheden in België en Frankrijk samen, voor de eerste negen maanden van het jaar.

Engie verwacht voor het volledige jaar meer winst te maken, blijkt uit de kwartaalresultaten. De groep rekent nu op 4,9 à 5,5 miljard euro recurrente winst voor het hele jaar. Eerder ging Engie nog uit van maximum 4,4 miljard euro winst

Engie bevestigt bij de presentatie van de kwartaalcijfers nog steeds te overleggen met de Belgische regering over een verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

Volgens Engie is er sprake van 'vertraging' in de onderhandelingen. Tegelijk zegt het bedrijf dat het overleg nog steeds lopende is en dat het bedrijf zich 'constructief' blijft opstellen. Engie en de Belgische overheid kwamen in juli een niet-bindende intentieverklaring overeen over een mogelijke verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar.

