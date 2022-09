Het verbruik van 'gasintensieve' industriële afnemers in Europa is de voorbije weken met 30 procent afgenomen in vergelijking met vorig jaar, ten gevolge van de stijging van de prijzen. Dat heeft de voorzitter van energieconcern Engie, Jean-Pierre Clamadieu, woensdag gezegd.

'De stijgingen van de prijzen hebben een erg grote impact op de industriële verbruikers en we hebben de voorbije weken in Europa jammer genoeg een significante daling gezien van het verbruik van grote gasintensieve industriële afnemers, de grote gasverbruikers', aldus Clamadieu op France Inter.

Alle leveranciers samengenomen is de trend die op de markten waargenomen wordt een van een reductie met 30 procent ter vergelijking met vorig jaar, 'hetgeen goed nieuws is voor de gasbevoorrading aan het einde van het jaar, maar slecht nieuws voor de Europese industrie', klinkt het. Clamadieu gaf ook nog aan dat de gasreserves in Frankrijk ondertussen voor 95 tot 96 procent gevuld zijn. 'We zijn veel beter voorbereid dan we drie maanden geleden gedacht hadden.' Hij verwacht dat de Franse voorraden binnen enkele weken maximaal gevuld zullen zijn en die in heel Europa voor nagenoeg 90 procent.

Clamadieu benadrukt wel dat met die gasvoorraden aandachtig omgegaan zal moeten worden om problemen aan het einde van de winter te voorkomen. Hij stelt een 'daling met 10 procent van het gasverbruik' voorop.

'Essentieel is het verlagen van de verwarming in woningen en tertiaire gebouwen (...) Een graad minder betekent 7 procent besparing op het gasverbruik in Frankrijk.'

Lees ook: Belgisch aardgasverbruik nog maar met 8 procent gedaald

'De stijgingen van de prijzen hebben een erg grote impact op de industriële verbruikers en we hebben de voorbije weken in Europa jammer genoeg een significante daling gezien van het verbruik van grote gasintensieve industriële afnemers, de grote gasverbruikers', aldus Clamadieu op France Inter. Alle leveranciers samengenomen is de trend die op de markten waargenomen wordt een van een reductie met 30 procent ter vergelijking met vorig jaar, 'hetgeen goed nieuws is voor de gasbevoorrading aan het einde van het jaar, maar slecht nieuws voor de Europese industrie', klinkt het. Clamadieu gaf ook nog aan dat de gasreserves in Frankrijk ondertussen voor 95 tot 96 procent gevuld zijn. 'We zijn veel beter voorbereid dan we drie maanden geleden gedacht hadden.' Hij verwacht dat de Franse voorraden binnen enkele weken maximaal gevuld zullen zijn en die in heel Europa voor nagenoeg 90 procent. Clamadieu benadrukt wel dat met die gasvoorraden aandachtig omgegaan zal moeten worden om problemen aan het einde van de winter te voorkomen. Hij stelt een 'daling met 10 procent van het gasverbruik' voorop. 'Essentieel is het verlagen van de verwarming in woningen en tertiaire gebouwen (...) Een graad minder betekent 7 procent besparing op het gasverbruik in Frankrijk.'