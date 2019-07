De heropstart van verschillende reactoren in de kerncentrales van Doel en Tihange heeft de halfjaarcijfers van de Franse energiereus Engie opgekrikt. Het moederhuis van Engie Electrabel deed het beter dan verwacht.

De omzet in de eerste zes maanden van het jaar ging 9,3 procent hoger tot 33 miljard. De nettowinst ging van 0,9 miljard naar 2,1 miljard euro en de recurrente nettowinst bleef stabiel op 1,5 miljard euro. De ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 2,2 procent tot 5,3 miljard euro. De Bloomberg-analisten hadden maar op 5,2 miljard euro gerekend.

'De resultaten zijn verbeterd dankzij een sterk tweede kwartaal', zegt CEO Isabelle Kocher in het persbericht. Verschillende factoren speelden in dat tweede kwartaal. Zo deden de lager dan gemiddelde temperaturen een duit in het zakje. En Engie profiteerde qua kernenergie van betere prijzen en de grotere beschikbaarheid van de Belgische centrales nu ze allemaal heropgestart werden. Voorbije winter was op een bepaald moment maar één van de zeven Belgische kernreactoren beschikbaar omwille van verschillende reparaties.