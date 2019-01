Energiemeter van Smappee wint Febeliec Energy Award

Het bedrijf, opgericht in 2012, helpt zijn klanten inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Via een monitor, die is aangesloten op de centrale zekeringskast, kunnen verbruikers zien wanneer de wasmachine draait, wanneer de garagepoort opengaat en welke lichten waar branden.

Bedoeling is dat ze vervolgens hun energieconsumptie regelen via die monitor. Zodat bijvoorbeeld de elektrische wagen wordt opgeladen wanneer de zonnepanelen stroom leveren, of 's nachts, wanneer de elektriciteit goedkoop is.

De kracht van de Infinity is dat de gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn, en zowel de klant als derde partijen ze kunnen gebruiken. Ook kan het ertoe bijdragen dat de verbruikers meer van de eigen geproduceerde energie verbruiken. Nu vloeit die in veel gevallen naar het net. Bovendien is het een open systeem, dat geïntegreerd kan worden met slimme thermostaten, of met de apparatuur van nieuwe energiedienstenleveranciers.

Daarmee helpt het bedrijf volgens medeoprichter en CEO Hans Delabie mee aan de transformatie van de sector, waarbij niet langer het aanbod van energie de vraag volgt, maar omgekeerd: de verbruikers passen hun gedrag aan het aanbod aan.

De West-Vlaamse kmo telt 35 werknemers, en voerde in februari en december 2018 twee kapitaalverhogingen door van respectievelijk 2,5 en 5 miljoen euro. De eerste klanten waren vooral particulieren, maar sindsdien breidt het aanbod zich steeds meer uit naar kmo's.

Smappee haalde het in de finale van het digitale energiebedrijf June Energy, en Storm, een Europees onderzoeksproject naar warmtenetten.