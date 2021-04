Energieleverancier Mega heeft sinds 2014 de klant misleid, onder het mom van lage prijzen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Economische Inspectie, dat er kwam op vraag van verschillende regeringsleden. Intussen heeft het bedrijf stappen ondernomen om de situatie recht te zetten. Het kijkt wel aan tegen een boete die tot 200.000 euro kan oplopen.

Het laatste jaarverslag van de federale energieregulator CREG maakte duidelijk dat honderdduizenden Belgische gezinnen nog altijd te veel betalen voor hun elektriciteit en aardgas. In sommige gevallen is het een gevolg van de slapende energiecontracten. Dat zijn oude, vaak dure contracten die automatisch vernieuwd worden. Deze contracten zijn niet meer actief en zijn dus ook niet te vergelijken met bestaande formules.

Na een ontmoeting met verschillende ministers van de Vivaldi-regering beloofden de toplui van de leveranciers dat er op korte termijn een plan van aanpak zou komen voor de slapende contracten. Van bij leverancier Mega kwam er geen engagement. Daarom vroegen ministers Pierre-Yves Dermagne (Economie) en Tinne Van der Straeten (Energie) en staatssecretaris Eva De Bleeker (Consumenten) de Economische Inspectie een onderzoek naar de 'misleidende praktijken.'

Automatisch duurder

Volgens een mededeling van de drie regeringsleden bevestigt dat onderzoek dat de energieleverancier sinds 2014 de consument misleidde. De strategie bestond uit het lokken van klanten met lage prijzen, maar wanneer de duurtijd van het contract ten einde liep, werden klanten automatisch overgezet op een nieuwe prijs die tot 30 procent duurder kon zijn. Wanneer de klant het contract raadpleegde, vond die er nog steeds dezelfde productnaam terug, maar lag de prijs substantieel hoger.

Kort nadat het onderzoek van start is gegaan, heeft PowerOnline, het bedrijf achter Mega, stappen ondernomen om de situatie recht te zetten. Zo zijn de vernieuwingspercentages sinds ten minste 27 januari 2021 publiek beschikbaar op de website. PowerOnline heeft ook aangekondigd om vanaf 1 april 2021 één enkel tarief aan te bieden aan bestaande en nieuwe klanten. Er is een proces-verbaal opgemaakt en het bedrijf zal een boete moeten betalen, die kan oplopen tot 200.000 euro. Voorts stelt het advies van de FOD Economie dat duidelijkere regels voor slapende contracten een meerwaarde kunnen betekenen voor een efficiënter marktoezicht. De regering werkt daar momenteel aan.

Dat blijkt uit onderzoek van de Economische Inspectie, dat er kwam op vraag van verschillende regeringsleden. Intussen heeft het bedrijf stappen ondernomen om de situatie recht te zetten. Het kijkt wel aan tegen een boete die tot 200.000 euro kan oplopen.Het laatste jaarverslag van de federale energieregulator CREG maakte duidelijk dat honderdduizenden Belgische gezinnen nog altijd te veel betalen voor hun elektriciteit en aardgas. In sommige gevallen is het een gevolg van de slapende energiecontracten. Dat zijn oude, vaak dure contracten die automatisch vernieuwd worden. Deze contracten zijn niet meer actief en zijn dus ook niet te vergelijken met bestaande formules. Na een ontmoeting met verschillende ministers van de Vivaldi-regering beloofden de toplui van de leveranciers dat er op korte termijn een plan van aanpak zou komen voor de slapende contracten. Van bij leverancier Mega kwam er geen engagement. Daarom vroegen ministers Pierre-Yves Dermagne (Economie) en Tinne Van der Straeten (Energie) en staatssecretaris Eva De Bleeker (Consumenten) de Economische Inspectie een onderzoek naar de 'misleidende praktijken.' Volgens een mededeling van de drie regeringsleden bevestigt dat onderzoek dat de energieleverancier sinds 2014 de consument misleidde. De strategie bestond uit het lokken van klanten met lage prijzen, maar wanneer de duurtijd van het contract ten einde liep, werden klanten automatisch overgezet op een nieuwe prijs die tot 30 procent duurder kon zijn. Wanneer de klant het contract raadpleegde, vond die er nog steeds dezelfde productnaam terug, maar lag de prijs substantieel hoger. Kort nadat het onderzoek van start is gegaan, heeft PowerOnline, het bedrijf achter Mega, stappen ondernomen om de situatie recht te zetten. Zo zijn de vernieuwingspercentages sinds ten minste 27 januari 2021 publiek beschikbaar op de website. PowerOnline heeft ook aangekondigd om vanaf 1 april 2021 één enkel tarief aan te bieden aan bestaande en nieuwe klanten. Er is een proces-verbaal opgemaakt en het bedrijf zal een boete moeten betalen, die kan oplopen tot 200.000 euro. Voorts stelt het advies van de FOD Economie dat duidelijkere regels voor slapende contracten een meerwaarde kunnen betekenen voor een efficiënter marktoezicht. De regering werkt daar momenteel aan.