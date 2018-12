Energiebedrijf Eneco wordt via veiling verkocht

Eneco is actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België. Vorig jaar nam het bedrijf nog Eni België over waardoor Eneco in ons land uitbreidde naar in totaal 1,1 miljoen residentiële en 55.000 zakelijke klanten.

Over de waarde die het bedrijf kan opleveren wilde een woordvoerder van Eneco niets zeggen. Tijdens de biedingsstrijd gaan Eneco en de aandeelhouders onder meer kijken naar het geboden bedrag en of de bieder dat ook kan opbrengen. Ook behoud van werkgelegenheid en het voortzetten van de duurzame koers van het energiebedrijf zijn belangrijk.

'Wij hebben er alle vertrouwen in dat we door een verkoopproces een nieuwe aandeelhouder vinden die goed bij Eneco past', zegt CEO Ruud Sondag. 'Ik ben blij dat we eensgezind aan de verdere toekomst van dit prachtige bedrijf werken.'