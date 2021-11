Het leven van Emmanuel Bekaert had er als vondeling in India heel anders kunnen uitzien. Zijn adoptie was een eerste meevaller, zijn neus voor zaken een tweede. In zes jaar heeft de selfmade ondernemer zijn outsourcingbedrijf Maxicon op de kaart gezet. "Ik zie heel snel kansen in het bedrijfsleven."

Wie langs de ringweg in Roeselare rijdt, herkent meteen het nieuwe, hypermoderne hoofdkwartier van Maxicon. De witte gevels, de strakke lijnen en de grote raampartijen zijn hét visitekaartje van het outsourcingbedrijf voor technische medewerkers. Het is de voorlopige kers op de taart voor CEO Emmanuel Bekaert (45). Bij de start van Maxicon in 2015 telde de loonlijst slechts één werknemer, Sophie Vangheluwe. Zij staat nu als COO mee aan de knoppen. Samen met general manager Trui Goderis helpen ze bedrijven in hun zoektocht naar technische medewerkers. Die kunnen bijvoorbeeld de dagelijkse werking van bedrijven ondersteunen, dringende interventies en onderhoud uitvoeren of bijspringen bij een verhuis of de installatie van machines. Het personeelsbestand is in zes jaar aangegroeid tot zo'n tweehonderd voltijdse equivalenten. Na het hoofdkwartier in West-Vlaanderen volgde al snel een satellietkantoor in het Oost-Vlaamse Drongen. Begin september heeft Maxicon zich ook in Genk gevestigd. "Het is de bedoeling om heel Vlaanderen te veroveren", zegt Bekaert. EMMANUEL BEKAERT. "Ik ben opgegroeid met techniek. In het secundair studeerde ik elektromechanica aan het VTI van Roeselare. Het was altijd mijn droom om nadien vliegtuigtechniek te studeren in Oostende. Maar mijn mama, Ann Bekaert, was een alleenstaande vrouw en we hadden het niet breed. Hogere studies moest ik zelf betalen. Daarom ben ik onmiddellijk gestart met werken als technicus bij de slachterij Westvlees (Belgian Pork Group). In bijberoep nam ik hier en daar wat technische opdrachten aan. Dat werden er steeds meer, want daar verdiende ik meer mee. In 2011 startte ik mijn eerste eigen bedrijf Bekaert Technics. Dat is opgegaan in House of HR, het moederbedrijf boven Accent Interim. Ik heb het bedrijf nog enige tijd geleid, tot ik me niet meer kon vinden in het pad dat het bestuur uitstippelde. Nadat het niet-concurrentiebeding was verlopen, ben ik volop voor Maxicon gegaan. We zijn begonnen met technische arbeiders, geroutineerde vaklui, zoals elektriciens, mecaniciens, lassers, enzovoort. In 2019 hebben we de bediendentak Xellent Engineering opgericht. Die divisie is gespecialiseerd in het matchen van technische bediendenprofielen, zoals werkvoorbereiders, onderhoudsmanagers en technisch tekenaars." BEKAERT. "Technische profielen zijn de centrale as van ons bedrijf. We moeten ons dus aantrekkelijk presenteren, zodat zij via Maxicon tewerkgesteld willen worden. En daar slagen we aardig in. Bovendien blijven wij als brug fungeren tussen de medewerkers en de werkvloer waar ze terechtkomen. Als er problemen zijn, dan krijgen wij die als eerste te horen. We luisteren naar onze medewerkers." BEKAERT. "Als je mensen aan boord wilt houden, dan moet je hun het respect geven dat ze verdienen. We soigneren ons team en zorgen voor een persoonlijke aanpak. We investeren fors in onze medewerkers. We hebben verschillende opleidingsprogramma's gecreëerd. Het eerste is Maxicon Academy. Mecaniciens willen bijvoorbeeld een basisopleiding elektriciteit volgen. Elektriciens willen leren te lassen. Het tweede programma is Maxicon Graduaters. Oorspronkelijk waren schoolverlaters niet onze doelgroep, omdat we wilden focussen op sterk gekwalificeerde technici. Met dit mentorprogramma bieden we schoolverlaters mogelijkheden. Ze krijgen een van onze technici als peter op de werkvloer." BEKAERT. "We mogen van geluk spreken dat we weinig last hebben ondervonden van de coronacrisis. In het tweede en het derde kwartaal van 2020 is onze omzet met 30 procent gedaald. Sinds januari zitten we weer op het niveau van voor de pandemie. Dat is ook anderen niet ontgaan. De jongste maanden zijn er veel private-equityspelers in mijn kantoor langsgekomen. Maar het is nog te vroeg om te verkopen. Ik zie nog te veel mogelijkheden om het bedrijf uit te breiden, bijvoorbeeld met artificiële intelligentie of het internet der dingen." BEKAERT. "Toch niet. Mijn leven had er heel anders kunnen uitzien. Om te beginnen ben ik een vondeling uit India. Wat als niemand zich om mij had bekommerd? Misschien was ik dan nooit in België beland. Ik ben mijn adoptiemama heel dankbaar. Ze heeft me opgevoed met de juiste waarden en normen. Als vijftienjarige hopte ik al tussen verschillende jobs om een centje bij te verdienen en de waarde van geld te leren kennen. Ik zie heel snel kansen in het bedrijfsleven. Netwerken vind ik heel belangrijk. Je kan overal inspiratie krijgen. Ik luister ook graag naar starters. Ze hebben vaak frisse ideeën, maar zoeken soms nieuwe inzichten of kapitaal. Als mijn interesse is gewekt, zijn er mogelijkheden om samen te werken. Maar ik wil het proces van dichtbij kunnen volgen en mee aan de knoppen zitten tot de structuur er staat." BEKAERT. "Hard werken kreeg ik met de paplepel ingegoten. Een bedrijf leiden is niet alleen naar de cijfers kijken, maar ook dicht bij de mensen op de werkvloer staan en een handje toesteken. Op 42-jarige leeftijd kreeg ik een hartaanval. Ik heb moeten leren te delegeren. Zeker sinds mijn jongste dochter er is, vind ik het belangrijk om gezinsmomenten in te plannen. Nu weet ik dat een goede leider zich misbaar maakt. Ik ben trots te kunnen zeggen dat ik omringd ben door topmedewerkers."