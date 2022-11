Luchtvaartmaatschappij Emirates zal vanaf januari opnieuw even vaak vliegen tussen Brussels Airport en Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, net zoals voor de coronapandemie.

'We trekken de frequentie op naar veertien vluchten per week, of twee per dag', zo heeft Jean-Pierre Martin, directeur van Emirates in België, donderdag gezegd.

Ook voor de coronacrisis uitbrak, vloog Emirates twee keer per dag van Brussel naar Dubai en terug. Tijdens de pandemie werden alle vluchten een tijd stopgezet, waarna de frequentie stilaan weer werd opgedreven. Sinds vorige winter voert Emirates twaalf re­tour­vluchten per week uit op de Brussel-route.

Bezettingsgraad

Hoewel de capaciteit en de passagiersaantallen nog niet op het niveau van 2019 zitten, ligt de omzet die de luchtvaartmaatschappij haalt uit de verbinding van en naar België, sinds juli wel weer op precoronaniveau. Dat is het gevolg van duurdere tickets. 'De tarieven zijn significant gestegen', aldus Martin. 'De brandstofprijzen hebben bij alle luchtvaartmaatschappijen geleid tot hogere prijzen.'

Concrete passagierscijfers geeft Martin niet, maar hij geeft wel mee dat de bezettingsgraad op de Brussel-route in dezelfde grootteorde ligt als die op groepsniveau, en die bedraagt momenteel 78 procent. De vluchten van en naar België worden uitgevoerd met Boeing 777-vliegtuigen, met plaats voor 354 passagiers. Emirates voert ook cargovluchten uit op Brussels Airport, van en naar Dubai en de Amerikaanse stad Chicago.

Recruteren

Emirates is op groepsniveau op zoek naar 450 piloten en 6.000 stewards en stewardessen. Voor de tweede groep zijn er in december twee rekruteringsmomenten in België: op 10 december in Brussel en op 29 december in Antwerpen.

Er werken momenteel 235 Belgen voor de groep.

Vliegtaks

Martin uitte donderdag nog bedenkingen bij de vliegtaks die de federale regering in april invoerde, en die voor de Emirates-vluchten 4 euro per passagiers kost.

'We zijn bereid om zo'n taks te betalen, maar we zijn niet zeker van de aanwending van de opbrengsten. Wat doet de regering precies met het geld?', vroeg Martin zich af.

Omzet- en winstcijfers

De groep Emirates heeft een goede zomer achter de rug. In het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar (april-september) werden recordresultaten geboekt, zo werd een tweetal weken geleden aangekondigd. De omzet bedroeg 15,3 miljard Amerikaanse dollar (14,7 miljard euro), de nettowinst kwam uit op 1,2 miljard dollar.

'De vraag was hoog, de capaciteit werd opgetrokken en de coronabeperkingen zijn opgeheven', legde Martin uit. Emirates biedt intussen 90 procent van de bestemmingen van voor corona weer aan, en 74 procent van het aantal zitjes.

Nieuwe toestellen

Emirates heeft ambitieuze plannen. De maatschappij verwacht vanaf de zomer van 2024 tientallen nieuwe vliegtuigen. Intussen worden vanaf deze maand in totaal 120 huidige toestellen volledig vernieuwd (met onder andere een nieuwe klasse: premium economy), een investering van 2 miljard dollar.

De nieuwe klasse zal niet meteen op de Brussel-route haar intrede doen, verwacht Martin. Emirates vliegt immers met zijn recentste 777's van en naar België, terwijl het de oudere toestellen zijn die vernieuwd worden. Tenzij Emirates zou beslissen om een Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, naar Zaventem te sturen. Daarvan wordt ook een groot deel vernieuwd.

De directeur voor België sloot dat niet uit. 'Ik geloof dat er ruimte is voor meer' op de Brussel-route, zei Martin. 'Als er een verandering zou zijn, zou het eerder een A380 worden' dan bijvoorbeeld een nieuwe Airbus A350, omdat die minder zitjes heeft.

