Wat op het eerste gezicht lijkt op een toevallige reeks productlanceringen, is een visionaire puzzel die mooi samen begint te vallen. Dat zegt Pedro Matthynssens, CEO bij Vanbreda Risk & Benefits.

Behalve de ruimte wil Elon Musk, de baas van Tesla, ook de financiële wereld veroveren. Het staat in de sterren geschreven dat het 'teslamisme' zijn aanhangers krijgt in de financiële sector. Berichten over financiële verliezen zullen daar wellicht weinig aan veranderen.

Veel autoproducenten bieden financiële diensten aan in de vorm van afbetalings- of leasingformules, zodat zo veel mogelijk bestuurders een auto van hen kunnen kopen. Ook Musk wil de toegang tot zijn auto's maximaliseren via een financiële ondersteuning. Maar hij bewandelt een totaal nieuw pad. Hij wil volgend jaar een concurrent voor Uber lanceren. Een grote vloot Tesla's wordt ter beschikking gesteld als deelauto's. Dat gaat gepaard met financiële spitsvondigheid.

Musk zou Musk niet zijn als hij Uber en andere deelsystemen niet meteen zou willen overtreffen. Hij wil het mogelijk maken dat Tesla-eigenaars geld verdienen als zij hun auto ter beschikking van het deelnetwerk stellen. Uit cijfers die Musk bekendmaakte, blijkt dat niet-gedeelde auto's gemiddeld 97 procent van de tijd gewoon stilstaan. Met zijn verdienmodel maakt Musk een Tesla niet alleen een stuk toegankelijker. Hij zet er de Duitse auto-industrie, die op het gebied van nieuwe mobiliteit op Mars lijkt te leven, flink mee in de wind. Tesla wil Uber overtreffen en tegelijk het Airbnb van de mobiliteit worden.

Elon Musk daagt de financiële sector uit.

Voeg daar nog aan toe dat het mee in de race zit met andere technologiebedrijven om zelfrijdende auto's te bouwen, en de mogelijkheden worden legio. Zodra de visie realiteit wordt, verandert Tesla in een mobiliteitsbedrijf dat het model van de traditionele autofinanciering sterk uitdaagt.

Daarbij is ook de langetermijnvisie van Musk ingenieus. Wat op het eerste gezicht lijkt op een toevallige reeks productlanceringen, is een visionaire puzzel die mooi samen begint te vallen. De Tesla-auto's zijn bijna bij iedereen bekend. Maar het bedrijf beschikt daarnaast over de meest efficiënte opladers voor elektrische auto's, over powerwalls die batterijen voor het huis zijn, over dakpannen die zonne-energie capteren en over een efficiënte verbinding tussen het 'Tesla-huis' en de 'Tesla-auto'. Met andere woorden: Musk daagt ook de afhankelijkheid van de energiesector flink uit. En of dat een impact heeft op de banksector: het aantal financiële transacties dat dagelijks te maken heeft met de energiebevoorrading van auto's loopt in de miljoenen.

De Tesla-baas daagt tot slot ook de verzekeringssector uit. Als je een Tesla koopt, kun je daar in de Verenigde Staten, Hongkong en Australië meteen een verzekering InsureMyTesla bij kopen. Dat is niet nieuw. Wél vernieuwend is de manier waarop Musk het zijn klanten mogelijk maakt een aardige stuiver op hun verzekering uit te sparen.

Tesla kondigde onlangs aan dat het werkt aan een systeem dat kortingen geeft aan chauffeurs die de Autopilot-functie gebruiken. Met die geavanceerde technologie kan de bestuurder halfautonoom rijden. Musk is ervan overtuigd dat chauffeurs dankzij die functie minder frequent ongevallen zullen veroorzaken en dat die ongevallen minder ernstig zijn.

Daarnaast onderzoekt Tesla of het - met toestemming van de klant - individuele gegevens kan delen met de verzekeraars over het rijgedrag en de schade van de chauffeurs. Zo beschikken de maatschappijen over accuratere data, waardoor de inefficiënties van de traditionele autoverzekeringen zullen verdwijnen. De besparing die de bestuurder daarmee kan halen, wordt via het digitale Insurtech-platform van Tesla onmiddellijk met hem gedeeld.

Al die innovaties maken van Elon Musk een te duchten uitdager van de financiële sector. Als een Tesla je straks meer opbrengt dan hij je kost, als je huis een efficiënt tankstation wordt en als je verzekeringspremie elk jaar daalt omdat je rijgedrag almaar verbetert, hoef je zelfs geen overtuigd teslamist te zijn om te voorspellen dat Musk ook in financiële diensten bakens zal verzetten.