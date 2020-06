Het constructiemaatwerkbedrijf Verhofsté uit Zele investeerde 2,5 miljoen euro in nieuwe kantoren, magazijnen en machines. En ondanks corona blijft het groeibedrijf aanwerven.

Marc Verhofsté leidt ons met panache rond in zijn bedrijf, dat sinds begin dit jaar in een nieuw jasje zit. In het atelier hangen grote foto's van realisaties. "Dat maakt onze arbeiders en bedienden trots, want zo zien ze ook het eindresultaat op een werf." In het atrium zijn veel materialen verwerkt die het bedrijf ook gebruikt in zijn projecten, zoals cortenstaal, blauwstaal, hout en glas. "We tonen bewust de verschillende graden van afwerking, maar evengoed de problemen, zoals lasverkleuringen of de gevolgen van verlijming. Handig voor als klanten langskomen, zoals aannemers en architecten."

Innoveren vergt durf

De vader van Marc Verhofsté, André Verhofsté, richtte in 1963 een bedrijf in landbouwmachines en stalinrichtingen op. Nadien schakelde hij over op metalen fietsrekken en -bergingen, overkappingen en luifels. Marc Verhofsté kwam in 1992 in het bedrijf, zijn zus Marianne in 1995 en zijn broer Filip in 1998. Marianne en Filip verlieten het bedrijf in 2013 en 2014. Sindsdien staat Marc Verhofsté alleen aan het roer van de onderneming met 70 medewerkers, van wie de helft in Zele werkt en de andere helft in Slowakije.

Verhofsté is gespecialiseerd in - vaak complex - constructiemaatwerk, zoals luifels en overkappingen. Het wil efficiënte en aangename leef- en werkruimtes creëren en inrichten. "Maatwerk zit in ons DNA, al sinds 1963", zegt Marc Verhofsté. "Mijn vader was ook een durver. Hij was niet bang nieuwe producten te ontwikkelen. In ons constructiemaatwerk werken we met veel verschillende materialen, zoals staal, inox, aluminium, glas, kunststoffen en hout. Daarom hebben we de naam dit jaar gewijzigd van Metaalconstructies Verhofsté in Verhofsté, shaping open spaces. We zijn nooit een klassieke metaalconstructeur of staalboer geweest. We zijn geen designers, maar streven er wel naar mooie objecten te maken. Zo creëerden we onder meer een gewaagde overkapping in glas op de Rubens-portiek in Antwerpen. Het crematorium in Hofheide bekleedden we met 120 ton cortenstaal. Dat had ons nog niemand voorgedaan in België. Drie ingenieurs zijn fulltime bezig met onderzoek en ontwikkeling en met procesoptimalisatie. Dat is veel voor een kmo van onze omvang. Door hen die vrijheid te geven, ontwikkelen we nieuwe producten en halen we almaar grotere contracten binnen. We werken voor aannemers, architecten, steden en gemeenten, de NMBS en De Lijn."

Mobiliteit

Vanuit het maatwerk ontstond ook een gamma standaardproducten: fietsenrekken en -bergingen en straatmeubilair zoals vuilnisbakken, zitbanken en wachthuisjes. Met de maatwerkafdeling mikt het bedrijf enkel op de Belgische markt, met de standaardafdeling op Europa. Sinds 2000 heeft Verhofsté een productiebedrijf in Slowakije, dat tot voor kort enkel voor de standaardafdeling produceerde. Door het tekort aan technische vaklui in België worden daar nu ook onderdelen voor de maatwerkafdeling gemaakt. Het gros van het constructiemaatwerk gebeurt wel nog in Zele.

De zaakvoerder ziet een mooie toekomst in mobiliteitsdiensten, met de fiets in de hoofdrol. "Er is veel vraag naar fietsenstallingen met toegangscontrole. We werken samen met een start-up die een platform ontwikkelt waarmee fietsers overal hun fiets veilig kunnen stallen en lockers openen. Overal in Vlaanderen verrijzen nu ook Mobipunten, plaatsen waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten, zoals de trein, de bus en de fiets. Daar heb je zitbanken nodig, fietsenrekken en -bergingen, een overkapping, openbaar toiletten. Wij kunnen dat allemaal leveren", stelt Marc Verhofsté.

De jongste tien jaar is de omzet verdubbeld, tot 12,6 miljoen euro. Het aantal medewerkers is verdrievoudigd. Omdat letterlijk iedereen te krap zat, startte Verhofsté in 2018 met de herstructurering van het atelier en de bouw van een nieuw magazijn en kantoren. Eind december 2019 waren die klaar. Nu investeert het bedrijf in een lasrobot, nieuwe snijmachines en een vrachtwagenkraan. Aan het bedrijfsgebouw komt nog een luifel met een groendak en slimme fietsenstallingen. De totale investering bedraagt 2,5 miljoen euro.

Vacatures

Ook in digitalisering is fors geïnvesteerd in het voorbije halfjaar. "Ik zou kunnen zeggen dat ik profetisch gehandeld heb, maar ik heb gewoon veel geluk gehad", zegt Marc Verhofsté. "Begin 2020 hebben we alle vaste pc's vervangen door laptops, op een nieuwe server. En deze maand lanceren we onze vernieuwde website. Eén week voor de coronamaatregelen van kracht werden, midden maart, was ons digitale huiswerk af. Mensen af en toe thuis laten werken is een kwestie van vertrouwen. Waarom zou je argwaan koesteren, zolang er nergens een wiel afloopt?"

Verhofsté is een groeibedrijf, en dus voortdurend op zoek naar technisch talent. "Door corona krijgen de werkgevers misschien tijdelijk weer wat meer macht, maar het tekort aan vaklui is structureel in België. We blijven lokaal monteurs rekruteren voor ons atelier, maar een verkoper kan in de toekomst evengoed uit Wallonië komen. We kijken voor bepaalde functies ook meer over de grens. Onlangs hebben we drie tekenaars aangeworven, die vanuit het buitenland voor ons zullen werken. We zullen hen opleiden via conferencecalls. In totaal staan tien vacatures open."

Elke crisis stelt de zaken op scherp, weet de zaakvoerder: "We zijn tijdens en na elke crisis blijven groeien. Door de coronacrisis heb ik onze interne optimalisatie versneld doorgevoerd. We zijn ook nooit helemaal gestopt met werken. Misschien krijgen we een kleine terugslag over zes maanden, als openbare besturen investeringen zouden uitstellen. Maar eerlijk gezegd maak ik me niet zoveel zorgen."

