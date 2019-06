Elise Vanaudenhove (Euro Shoe Groep): 'In 2020 zouden we boven water moeten komen'

Met Elise Vanaudenhove heeft de derde generatie de touwtjes van de familiale schoenwinkelketen Bristol in handen. De opdracht voor de topvrouw is niet min. Om het tij te keren moet ze snoeien in de kosten en op zoek gaan naar winst in een krimpende en zeer concurrentiële markt. "Je moet continu jezelf vernieuwen", zegt de CEO.

ELISE VANAUDENHOVE "Alleen mensen die ons niet kennen, denken dat we rommel verkopen." © Dieter Tielemans