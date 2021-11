Hoogspanningsnetbeheerder Elia verwacht meer winst in 2021. Dat deelde het bedrijf vrijdag voorbeurs mee.

De groep boven de gelijknamige Belgische hoogspanningsnetbeheerder en de Duitse sectorgenoot 50Hertz heeft de verwachtingen naar boven herzien, dankzij goede prestaties van de Nemo Link-interconnector. Volgens Elia is er een 'grote beschikbaarheid' van die stroomkabel op de zeebodem tussen België en het Verenigd Koninkrijk en ook de 'huidige grote prijsverschillen' in elektriciteitsprijzen spelen een rol wat Nemo betreft.

'Nemo Link blijft uitstekende operationele en financiële prestaties leveren, wat leidt tot een opwaartse herziening van de vooruitzichten voor 2021', klinkt het in het persbericht.

Elia Group verwacht voortaan een aangepast rendement op eigen vermogen van ongeveer 7 procent te behalen. Tot nu toe verwachtte Elia hier 5,5 tot 6.5 procent rendement.

