Het mogelijke elektronische mankement bij enkele Boeing 737 MAX-toestellen, treft meer onderdelen van de cockpit dan oorspronkelijk gedacht. Dat schrijft de krant Wall Street Journal vrijdag. Door het defect heeft Boeing aan zestien klanten gevraagd om de vliegtuigen voorlopig aan de grond te houden.

Terwijl dat de toestellen aan de grond staan kan Boeing het probleem in het elektrische voedingssysteem verifiëren, klonk het op 9 april. Het probleem werd geïdentficeerd bij een toestel dat nog in opbouw was.

De complicatie werd veroorzaakt door het gebruik van een verflaag die de aardingspaden mogelijk verstoort. Die aarding zorgt ervoor dat een elektronisch systeem niet overbelast geraakt als het toestel niet goed geïsoleerd is, aldus ingewijden aan de krant.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer wilde de informatie van WSJ niet bevestigen, maar verklaarde wel aan persagentschap AFP samen te werken met zijn klanten rond nieuwe richtlijnen. Die zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Wel bevestigde Boeing vrijdag dat het probleem betrekking heeft op verschillende onderdelen in de cockpit.

Het is niet bekend hoeveel vliegtuigen juist getroffen zijn door het probleem of wanneer de vliegtuigen weer zullen mogen vliegen. Volgens het magazine Aviation Week gaat het om ongeveer 460 vliegtuigen, waarvan er slechts 89 al geleverd zijn aan de klanten.

De 737 MAX stond sinds het voorjaar van 2019 wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven. Pas een paar maanden geleden zijn de toestellen weer vrijgegeven voor gebruik.

Terwijl dat de toestellen aan de grond staan kan Boeing het probleem in het elektrische voedingssysteem verifiëren, klonk het op 9 april. Het probleem werd geïdentficeerd bij een toestel dat nog in opbouw was. De complicatie werd veroorzaakt door het gebruik van een verflaag die de aardingspaden mogelijk verstoort. Die aarding zorgt ervoor dat een elektronisch systeem niet overbelast geraakt als het toestel niet goed geïsoleerd is, aldus ingewijden aan de krant. De Amerikaanse vliegtuigbouwer wilde de informatie van WSJ niet bevestigen, maar verklaarde wel aan persagentschap AFP samen te werken met zijn klanten rond nieuwe richtlijnen. Die zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Wel bevestigde Boeing vrijdag dat het probleem betrekking heeft op verschillende onderdelen in de cockpit. Het is niet bekend hoeveel vliegtuigen juist getroffen zijn door het probleem of wanneer de vliegtuigen weer zullen mogen vliegen. Volgens het magazine Aviation Week gaat het om ongeveer 460 vliegtuigen, waarvan er slechts 89 al geleverd zijn aan de klanten. De 737 MAX stond sinds het voorjaar van 2019 wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven. Pas een paar maanden geleden zijn de toestellen weer vrijgegeven voor gebruik.