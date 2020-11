Het Frans-Belgische energiebedrijf Engie Electrabel heeft de voorbereidingen in gang gezet om vier grote gascentrales te bouwen, zo meldt De Tijd zaterdag. Er zijn vier sites in België geselecteerd en de vergunningen zijn aangevraagd.

De gascentrales zouden samen een capaciteit hebben van 3 gigawatt. Dat is volgens de krant evenveel als het totaal van de vier kerncentrales die Electrabel uitbaat in Doel of als zijn drie grote kerncentrales in Tihange. Kernenergie levert de helft van de stroom in België.

Bij een volledige kernuitstap heeft België vijf nieuwe grote gascentrales nodig om te garanderen dat het licht blijft branden. Electrabel wil het grootste deel daarvan bouwen. Het bedrijf mikt op sites in Vilvoorde, Les Awirs bij Luik, Charleroi en bij het chemiebedrijf BASF in de Antwerpse haven.

Met de vier projecten wil Electrabel een gooi doen naar de miljoenensubsidies die in oktober volgend jaar worden toegewezen.

De gascentrales zouden samen een capaciteit hebben van 3 gigawatt. Dat is volgens de krant evenveel als het totaal van de vier kerncentrales die Electrabel uitbaat in Doel of als zijn drie grote kerncentrales in Tihange. Kernenergie levert de helft van de stroom in België. Bij een volledige kernuitstap heeft België vijf nieuwe grote gascentrales nodig om te garanderen dat het licht blijft branden. Electrabel wil het grootste deel daarvan bouwen. Het bedrijf mikt op sites in Vilvoorde, Les Awirs bij Luik, Charleroi en bij het chemiebedrijf BASF in de Antwerpse haven. Met de vier projecten wil Electrabel een gooi doen naar de miljoenensubsidies die in oktober volgend jaar worden toegewezen.