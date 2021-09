Het energiebedrijf Engie Electrabel staat op het punt een van de grootste investeringsfondsen van België te creëren. De uitbater van de Bel­gische kerncentrales gaat 4,3 miljard euro transfereren uit het Luxemburgse Nuclear Investment Fund naar Brussel. Dat meldt De Tijd op basis van een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal wordt ondergebracht in het Belgische Nuclear Liabilities Fund (BNLF), dat kan uitgroeien tot het grootste investeringsfonds van het land. Tegen begin 2022 zal de portefeuille al 6 miljard euro bedragen, vernam De Tijd. Via gediversifieerde beleggingen moet het Belgische fonds voldoende rendement creëren om de komende decennia het beheer van het nucleair afval te financieren. De miljardenoperatie past in de hertekening van Electrabels nucleaire spaarpot Synatom, waarin eind vorig jaar voor 13,8 miljard euro nucleaire voorzieningen zat. 6 miljard euro daarvan is bestemd om de ontmanteling van de kerncentrales te financieren en 7,8 miljard euro gaat naar het beheer van gebruikte splijtstof en de berging van het kernafval.

De overheveling komt er op gedeelde vraag van de commissie nucleaire voorzieningen en van energieminister Van der Straeten, klinkt het bij de minister.

'We willen dat de middelen voor het beheer van nucleaire splijtstof en de ontmanteling effectief aanwezig zijn in ons land. Door een recente wetswijziging in Luxemburg zouden deze middelen geblokkeerd kunnen raken als er zich een kernongeval zou voordoen', aldus Van der Straeten.

Het kapitaal wordt ondergebracht in het Belgische Nuclear Liabilities Fund (BNLF), dat kan uitgroeien tot het grootste investeringsfonds van het land. Tegen begin 2022 zal de portefeuille al 6 miljard euro bedragen, vernam De Tijd. Via gediversifieerde beleggingen moet het Belgische fonds voldoende rendement creëren om de komende decennia het beheer van het nucleair afval te financieren. De miljardenoperatie past in de hertekening van Electrabels nucleaire spaarpot Synatom, waarin eind vorig jaar voor 13,8 miljard euro nucleaire voorzieningen zat. 6 miljard euro daarvan is bestemd om de ontmanteling van de kerncentrales te financieren en 7,8 miljard euro gaat naar het beheer van gebruikte splijtstof en de berging van het kernafval. De overheveling komt er op gedeelde vraag van de commissie nucleaire voorzieningen en van energieminister Van der Straeten, klinkt het bij de minister. 'We willen dat de middelen voor het beheer van nucleaire splijtstof en de ontmanteling effectief aanwezig zijn in ons land. Door een recente wetswijziging in Luxemburg zouden deze middelen geblokkeerd kunnen raken als er zich een kernongeval zou voordoen', aldus Van der Straeten.