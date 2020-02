Het doek valt over lagekostenmaatschappij Air Italy. Tijdens een delicate aandeelhoudersvergadering werd beslist dat de onderneming geliquideerd wordt. Ongeveer 1.200 banen zijn in gevaar.

Air Italy, ex-Meridiana, is een lagekostenmaatschappij met als thuisbasis de luchthaven Olbia-Costa Smeralda op het Italiaanse eiland Sardinië. 'Van 11 tot en met 25 februari zullen alle vluchten van Air Italy door andere maatschappijen verzekerd worden, op de geplande dagen en uren', staat in een persbericht. 'Al wie later een vlucht had geboekt, zal worden terugbetaald of omgeboekt.'

De vliegtuigmaatschappij is voor 51 procent in handen van prins Aga Khan en voor 49 procent van Qatar Airways. In een persbericht liet de Qatarese luchtvaartmaatschappij al snel weten dat ze bereid was extra geld te pompen in Air Italy, maar dat dat 'alleen mogelijk was met de steun van alle aandeelhouders'. Die is er niet gekomen.

200 miljoen verlies

Dinsdagochtend meldden verschillende Italiaanse media al dat de vliegmaatschappij een faillissement boven het hoofd hing. 2019 werd immers afgesloten met ongeveer 200 miljoen euro verlies. Daarop werd een delicate aandeelhoudersvergadering belegd. 'In het waarschijnlijke geval dat er geen herkapitalisatie zou komen, heeft de aandeelhoudersvergadering als andere mogelijkheid de liquidatie van de onderneming',schreef de krant La Repubblica. 'De twee aandeelhouders bevinden zich nu op een kruispunt: ofwel tekenen ze een nieuwe cheque van miljoenen euro's met de quasi mathematische zekerheid opnieuw kapitaal te verbranden, ofwel, en dat is het meest waarschijnlijke, gaan ze over tot de liquidatie van de onderneming.

Volgens het financiële dagblad Il Sole-24 Ore, 'waren er al een hele tijd verontrustende signalen, te beginnen met de rekeningen voor 2018, waarin al een verlies van 164 miljoen euro opgetekend werd'.

Concurrent Alitalia

Air Italy werd twee jaar geleden opgericht en wilde profiteren van de moeilijkheden bij Alitalia, de belangrijkste Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Die gok is verkeerd uitgedraaid. Vluchten naar het Indiase Dehli en naar Bangkok in Thailand werden al enkele weken na hun opstart weer afgevoerd. Alle andere langeafstandsvluchten, zowel binnen als buiten het seizoen, werden uitgevoerd met toestellen die gehuurd worden van Qatar Airways.

