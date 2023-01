Famatown Finance heeft het belang in tankerrederij Euronav opgetrokken tot 20,31 procent. Dat blijkt uit een kennisgeving over een transactie van aandelen.

Achter Famatown zit de Noorse scheepvaartmagnaat John Frederiksen, die ook rederij Frontline controleert. Frontline wilde fuseren met de Belgische olietankerrederij Euronav, maar zag uiteindelijk af van de fusie.

Tegen de samensmelting was groot verzet vanwege de familie Saverys, de oprichters van Euronav. De familie trok haar belang in Euronav op tot 25 procent om de fusie te blokkeren.

Maar ondanks het opblazen van de fusie blijkt de hoofdaandeelhouder van Frontline dus alsnog zijn belang in het Belgische bedrijf op te drijven.

