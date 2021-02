Vlaanderen is vanaf zaterdag twintig vanHaren-schoenwinkels rijker. De eerste golf van omgebouwde voormalige Brantano-winkels opent dan de deuren, zo heeft vanHaren vrijdag bevestigd.

De Nederlandse schoenwinkelketen is sinds 2017 aanwezig in België, met tot vandaag 16 winkels. Daar zullen in totaal 38 voormalige Brantano-winkels bijkomen, die na het faillissement van de Brantano-moedergroep FNG werden overgenomen en verbouwd.

Zaterdag openen winkels in Aarschot, Borsbeek, Grimbergen, Heist-op-den Berg, Kontich, Kuringen, Lier, Lochristi, Lokeren, Lommel, Mechelen (2 vestigingen), Olen, Overijse, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden, Stabroek, Wetteren en Willebroek. Nadien zou daar elke week een viertal winkels bijkomen. Uiteindelijk zullen er 54 vanHaren-winkels zijn, goed voor 370 medewerkers, klinkt het.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een week geleden al de eerste tien ex-Brantanowinkels de deuren zouden openen, maar die opening werd uitgesteld om dat de winkels nog niet volledig klaar waren.

VanHaren heeft in Nederland 143 winkels. Het is een onderdeel van de Duitse groep Deichmann, die naar eigen zeggen marktleider is in de Europese schoenendetailhandel.

