Eerste rapport na crash Boeing 737 MAX Ethiopië: 'Piloten volgden alle procedures'

Alle procedures werden correct gevolgd, maar konden niet vermijden dat een Boeing 737 MAX bijna een maand gelden neerstortte in Ethiopië.

De piloten van de Boeing 737 MAX die bijna een maand geleden neerstortte in Ethiopië, hebben alle procedures correct gevolgd om te proberen het vliegtuig onder controle te krijgen, nadat de neus van het toestel meermaals zonder voorafgaand commando naar beneden was geduwd. Dat staat in het eerste rapport over de crash, dat donderdag werd vrijgegeven in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

Bij de crash op 10 maart kwamen 157 mensen om het leven. De piloten hebben dus alle procedures gevolgd, maar slaagden er niet in om het toestel weer onder controle te krijgen, verklaarde de Ethiopische minister van Transport Dagmawit Moges tijdens een persconferentie.