De eerste pijplijn van de omstreden gasleiding in de Oostzee, Nord Stream 2, is klaar voor gebruik. Het vullen met gas is voltooid, meldt uitbater Nord Stream 2 AG maandag.

De eerste pijplijn is gevuld met ongeveer 177 miljoen kubieke meter gas. Dit betekent dat de voorwaarden vervuld zijn 'om op een later tijdstip met het gastransport te beginnen'.

Voor wat betreft de tweede pijplijn, daarvoor zijn de technische voorbereidingen aan de gang, luidt het.

Wanneer de gasleiding ook effectief in werking zal treden, maakt het bedrijf niet bekend. Er loopt momenteel nog een procedure bij de Duitse energieregulator rond de vergunning van de pijpleiding. Zolang die procedure niet rond is, mag het aardgastransport nog niet van start gaan en kan de Duitse regulator boetes opleggen. Het agentschap heeft tot januari om een beslissing te nemen.

De 1.230 kilometer lange pijpleiding zal naar verwachting elk jaar 55 miljard kubieke meter aardgas van Rusland naar de Europese Unie brengen, goed voor de bevoorrading van 26 miljoen huishoudens. Rusland oefent druk uit op Nord Stream 2 om de pijpleiding snel in gebruik te nemen en verwijst daarvoor onder meer naar de hoge prijzen voor aardgas.

De gasleiding tussen Rusland en Duitsland is echter omstreden. Critici menen dat Rusland zo niet alleen meer macht over Europa krijgt, maar ook landen als Oekraïne en Polen onder druk kan zetten. De huidige gasleidingen lopen door die landen en die krijgen een vergoeding voor het vervoerde gas.

