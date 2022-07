Deze zomer trekken weer heel wat Belgen met vakantie naar het buitenland. Sommigen combineren dat met hun baan: ze werken op hun vakantieplek ook nog voor hun werkgever. Uit een rondvraag van de verzekeraar Europe Assistance blijkt dat 18 procent van de Belgen al zo'n workation heeft gedaan. Wat zijn de regels?

Is het wettelijk toegestaan om met workation te gaan?

Een workation is geen verworven recht, maar kan gezien worden als een variant op structureel thuiswerk. Er is dus geen bezwaar om enkele dagen vanuit het buitenland te werken. De werknemer moet weI zijn werkgever inlichten, die daar op zijn beurt akkoord mee moet gaan. "Daarnaast moeten ook afspraken gemaakt worden over de periode en uren die de werknemer zal werken vanuit het buitenland", zegt Frédéric Hespel, expert internationale tewerkstelling bij Acerta Consult."We gaan ervan uit dat een workation wordt gekoppeld aan de hoofdvakantie van de werknemer", zegt Hespel. "Het zal dus gaan om een verblijf in het buitenland van een twee- tot drietal weken. Een workation mag geen langdurig werk in het buitenland worden."Een workation moet compatibel zijn met de aard van de job. Wie naar pakweg Mexico trekt, waar het tijdverschil groot is, kan zijn werk misschien niet naar behoren uitvoeren. Daarom kiezen de meeste werknemers voor een bestemming binnen Europa.De principes zijn dezelfde als voor structureel telewerk. Een baas mag dus controleren of je effectief aan de slag bent. "Al is er meer flexibiliteit sinds telewerk sterker is ingeburgerd", zegt Hespel. "Een werkgever zal allicht niet vragen om 9 to 5 te werken, maar wel je output controleren of vragen om aanwezig te zijn tijdens videovergaderingen. Het kan ook zijn dat de baas vraagt om in kopie te staan in mailverkeer met klanten, zodat de voortgang van de arbeid niet in het gedrang komt.""Er ontstaan al eens vreemde discussies over ongevallen tijdens een workation", zegt Hespel. "Als een werknemer van het ontbijtbuffet terug naar zijn kamer gaat om te werken en bij een val zijn voet breekt, kan je argumenteren dat het om een arbeidsongeval gaat. De werknemer moet dan wel aantonen dat het ongeval tijdens de afgesproken werkuren gebeurde."Daarnaast zijn de socialezekerheidssystemen binnen Europa gecoördineerd. Wie melding maakt van een workation, kan via zijn werkgever best een A1-verklaring van de RSZ aanvragen. Dat attest is een draagbaar Europees document dat de socialezekerheidswetgeving bevestigt die op jou van toepassing is als je in meer dan één EU-lidstaat werkt. Het kan dus heel wat problemen voorkomen.