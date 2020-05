Toen de coronacrisis uitbrak, had 36 procent van de bedrijven geen plan klaar om daarover accuraat te communiceren. Daardoor waren zij onvoldoende voorbereid om efficiënt te berichten.

In crisistijden verwachten werknemers, klanten, leveranciers en de publieke opinie snelle en duidelijke communicatie van bedrijven. Nochtans was een groot deel van de Belgische bedrijven daar niet op voorbereid bij het uitbreken van de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van Bepublic Group bij 105 grote Belgische ondernemingen uit onder meer de toerisme-, bouw-, mobiliteits- en onderwijssector.

36 procent van de bevraagde ondernemingen had geen communicatieplan klaar om een grote crisis, zoals de coronapandemie, aan te pakken. Maar ook bedrijven die wel een plan hadden, waren niet noodzakelijk volledig klaar om accuraat te communiceren bij een crisis. Slechts iets meer dan de helft van hen had zijn draaiboek de voorbije zes maanden nog een grondige update gegeven. In die periode oefende 55 procent van hen dat draaiboek ook met de betrokken werknemers.

Ongeveer 5 procent van de ondernemingen had wel een plan, maar dat was verouderd. En ongeveer een op de tien bedrijven heeft die scenario's nooit ingeoefend met de werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de crisiscommunicatie. 'Nochtans is het erg belangrijk om zulke plannen voorhanden te hebben. Zo vermijden bedrijven immers improvisatie en foute communicatie', zegt Jeroen Wils, managing director bij Bepublic Group.

Interne communicatie

Bedrijven mogen dan niet altijd klaar zijn om met de buitenwereld te communiceren, ook intern blijkt er ruimte voor verbetering te zijn. Vier op de tien ondernemingen geeft aan om dat in de toekomst beter te willen doen. Volgens 58 procent van de bedrijfsleiders krijgen ze zo een betere relatie met hun medewerkers. Daarom besliste een op de vier bedrijven al te communiceren over de impact van de coronacrisis op 1 maart, nog voor België in lockdown ging.

Als gevolg daarvan is ook de online communicatie in bedrijven, zowel intern als extern verbeterd. Ofwel lanceerden ze nieuwe online communicatiekanalen, ofwel gebruiken ze hun bestaande online kanalen nu intenser.

'Corona kan een echte gamechanger worden', zegt Dajo Hermans, managing director bij Bepublic Group. 'Tot voor kort verwaarloosden vele bedrijven en organisaties nog het belang van hun online aanwezigheid. Vandaag beseffen ze dat het een manier is om expertise en resultaten te tonen.'

