Een op de tien Belgische kmo's zal dit jaar een coronapremie toekennen aan het personeel. Vier op de tien hebben al beslist dat niet te doen.

Een op de tien Belgische kmo's - bedrijven die tot 250 werknemers in dienst hebben - heeft al beslist om dit jaar de nieuwe coronapremie van maximum 500 euro toe te kennen. Iets meer dan vier op de tien (43,2 procent) gaan dat niet doen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 615 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

Bedrijven die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen vanaf 1 augustus maximaal 500 euro coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques. De premie komt als aanvulling bij de maximale loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de index in de private sector die de regering eerder dit jaar heeft vastgelegd. Dat gebeurde nadat het sociaal overleg over de loonnorm op niets uitdraaide.

Een op de zeven wacht af

De kmo's die geen coronapremie zullen toekennen, doen dat omdat er geen financiële ruimte is (22 procent) of omdat ze al andere extra's geven (21 procent). Een op drie kmo's weet het nog niet, een op de zeven (15 procent) wacht af wat de sector gaat doen. Volgens SD Worx is een derde van de kmo's ervan overtuigd dat de premie redelijk tot (erg) veel bijdraagt tot het aantrekken en behoud van personeel.

Strategisch adviseur kmo bij SD Worx Annelies Rottiers zegt dat het logisch is dat heel wat kmo's nog afwachten wat de sector gaat doen.

'De toekenning gebeurt in principe via een collectieve arbeidsovereenkomst, ofwel in de sector of het bedrijf afgesloten, of minstens via een individuele schriftelijke overeenkomst. Dus een bedrijf kan in principe nu al de beslissing nemen om op ondernemingsniveau deze coronapremie toe te kennen. Maar de sectoren zijn nu ook aan zet om zich hier op sectorniveau over te buigen tijdens de sectorale onderhandelingen', aldus Rottiers.

'We raden dus aan om te wachten met de toekenning op bedrijfsvlak, want de sectorale onderhandelingen zijn nog niet begonnen. In september weten we hopelijk meer', klinkt het.

