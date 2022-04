Net als vrijdag zal ook zaterdag ongeveer één op de drie Ryanair-vluchten van en naar Brussels Airport geannuleerd worden door de staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Dat heeft Brussels Airport bevestigd.

Zaterdag zal een tiental vluchten van Ryanair niet doorgaan (vijf vertrekkende en vijf aankomende) op de luchthaven van Zaventem, op een totaal van iets meer dan dertig normaal geplande vluchten, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport.

Ook vrijdag is al een derde van de Ryanair-vluchten van en naar Zaventem geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi, waar Ryanair veel actiever is, gaat het om twee derde van de vluchten. Hoe de toestand daar zaterdag zal zijn, is nog niet duidelijk.

De in België gebaseerde stewardessen en stewards van Ryanair begonnen vrijdag aan een staking van drie dagen, onder meer uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Er is ook onvrede omdat Ryanair, dat drie jaar geleden aanvaardde om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen, nog altijd een aantal 'basisvoorwaarden' niet respecteert. Lonen zouden niet correct worden uitbetaald en er is geen hr-dienst in België, klonk het eerder aan vakbondszijde.

Reizigers van wie de vlucht geannuleerd wordt, moeten een andere vlucht aangeboden krijgen of een terugbetaling. Er is ook een schadevergoeding, van 250 tot 600 euro, afhankelijk van de afstand van de geannuleerde vlucht.

