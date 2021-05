Frank Lambrigts leidt Securitas België al een jaar door een technologische revolutie, waarbij bewaking op afstand de rol overneemt van mannen in uniform. Vorige jaar moest het bedrijf snel reageren om de bewakers van bedrijven in lockdown naar nieuwe activiteiten te loodsen. Ondertussen verwerkt het een kartelonderzoek naar verboden prijsafspraken.

De coronacrisis hakt in op het privatebeveiligingsbedrijf Securitas België. Veel klanten sloten de deuren en de bewaking draait er op een laag pitje. Bij de uitbraak van de coronapandemie werd de CEO, Ingrid Merckx, in alle discretie vervangen door Frank Lambrigts. De Belgische Mededingingsautoriteit voerde toen al enkele weken een onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen Securitas, G4S en Seris (zie kader Kartelonderzoek loopt nog). Lambrigts' hoofdopdracht is de operationele en de commerciële integratie van de sterk gedigitaliseerde technologietak van het bedrijf en de bewakings- en beveiligingsopdrachten door het personeel. Voor hij naar België kwam, was Lambrigts de chief intelligence officer van Securitas Europe. Hij lanceerde het plan om de technologische beveiliging en de bewakingsdiensten te integreren. "België neemt nu het voortouw in die transformatie", stelt hij. "Het verhaal van de integrale dienstverlening bleef de voorbije vijf jaar beperkt tot plannen. Nu is de structuur uitgebouwd om die uit te voeren. We hebben nu eindelijk de noodzakelijke technologische onderbouw: voldoende bandbreedte en de input-, verwerkings- en opslagcapaciteit voor big data. Voor Securitas, het nummer vijf in de wereld, is de transformatie een commerciële troef, want we zijn een voortrekker in technologische beveiliging. De bewaking op afstand wordt de kern van de beveiliging." De technologie biedt Securitas de mogelijkheid een terrein of gebouw efficiënter te bewaken. Het kan bijvoorbeeld het aantal sensoren dat signalen opvangt, gevoelig uitbreiden. "Door de stijgende capaciteit verhoogt de kwaliteit van de informatie", verklaart Lambrigts. "We kunnen het aantal valse alarmen gevoelig beperken. Dat is het grootste probleem van bewaking op afstand, want de mobiele agenten moeten elke melding van een mogelijk probleem opvolgen. Valse alarmen leiden dus tot nutteloos en duur heen en weer gerij." Dankzij de input van vroegere situaties helpt artificiële intelligentie Securitas de risico's beter in te schatten, op basis van een patroon van meldingen. Sommige meldingen worden dan door een automatische scan weggezuiverd. "Als de meldkamer dankzij een meer grondige analyse honderd snelle acties kan beperken tot dertig, kunnen we onze mobiele ploegen efficiënter inzetten", voorspelt Frank Lambrigts. "De digitalisering maakt ons ook kostenefficiënter. Dat is een commercieel voordeel." Dankzij de verregaande automatisering kan het veiligheidsbedrijf ook meer preventief werken, legt Lambrigts uit: "Op bepaalde plekken of tijdstippen wordt in winkels meer gestolen. Op basis van een digitale analyse van gegevens van een rist winkelcentra kunnen we het aantal agenten dat we inzetten verlagen of vermeerderen. In Zweden berekenden we bijvoorbeeld met eigen gegevens en data van de politie de veiligheidsrisico's in straten. Door de gerichte inzet van agenten nam het aantal inbreuken gevoelig af." Betekent dat alles dat er banen op de helling staan? "We hebben nog geen enkele agent moeten ontslaan omdat een machine zijn werk overneemt", stelt Lambrigts. "De persoon ter plaatse blijft belangrijk. Een camera kan een situatie niet horen, zien of ruiken zoals een mens. Mensen staan garant voor de snelste reactie op een onveilige situatie. Ook onze 120 voertuigen blijven 's nachts rondrijden, om alarmen te controleren. Er komt wel een shift van het preventieve naar het reactieve werk. We zullen dus wel meer mensen aantrekken met een technisch profiel." Bovendien stijgt de vraag, en kan Securitas meer mensen inzetten voor nieuwe activiteiten sinds de invoering van de wet op de private veiligheid, de zogenoemde wet-Jambon. "Die wet laat een meer doorgedreven samenwerking met de politie en opdrachten op het openbaar domein toe", verklaart Lambrigts. "Er zijn wel nog meer koninklijke besluiten nodig, die de wet in praktijk brengen. Als het kader breder wordt, kan de samenwerking met de politie beter worden. Wij kunnen de ogen en oren van de politie zijn." Securitas voelde de impact van de coronapandemie. In enkele weken werd driekwart van zijn personeel op de luchthaven van Charleroi tijdelijk werkloos. De beveiliging van evenementen daalde bijna tot nul. Veel van die opdrachten gebeuren door agenten die normaal voor een andere klant werken, zodat de schade voor hen beperkt bleef. Doordat veel bedrijven thuiswerk invoerden, viel ook veel receptiewerk weg. Sommige medewerkers zijn nog een jaar technisch werkloos. Internationaal daalde de omzet van de marktleider met 3 procent naar 10,6 miljard euro. De cashflow daalde van 5,5 naar 4,4 procent. De omzet in België is niet bekend, maar wordt geschat op een kwart miljard euro. De beveiligingssector zag de omzet in 2020 met 6 procent afnemen. Ook Securitas moest inkrimpen. In april 2020 waren 1000 van de 6600 personeelsleden economisch werkloos. Vandaag zijn dat er nog 320. Terwijl eerder elk jaar 300 mensen extra werden aangeworven, bleef het personeelsbestand gelijk in 2020. Een aantal agenten werd ingeschakeld in winkels, om de naleving van de lockdownmaatregelen te controleren. "Deze uitzonderlijke situatie toont het belang van de flexibiliteit van private veiligheidsdiensten", aldus Lambrigts. "Onze medewerkers kunnen pieken opvangen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook na de aanslagen in Brussel. Gelukkig hebben we als groot bedrijf voldoende mensen met een brede ervaring, die snel kunnen reageren." Het hr-departement bereidt zich voor op de versoepeling van de coronamaatregelen. Lambrigts: "We zijn klaar om mensen aan te werven, in het tempo van de heropstart van de economie."