Eén jaar na het begin van de eerste lockdown is het alle hens aan dek voor de horeca en de Belgische brouwers. Door de coronamaatregelen zijn één derde van de kleine brouwerijen en bijna één vijfde van de financieel gezonde cafés in gevaar. Dat blijkt uit een studie van Graydon in opdracht van de Belgische Brouwers.

Uit de studie blijkt dat de brouwers rechtstreeks en enorm hard getroffen zijn door de coronacrisis en de sluiting van de horecazaken. 'We zijn ons ervan bewust dat het niet evident is voor de regeringen van ons land om deze crisis aan te pakken, maar de balans na één jaar corona oogt allerminst fraai', zei Krishan Maudgal, directeur van de vzw Belgische Brouwers, dinsdag op een online persconferentie van de brouwers en Graydon.

Aan de vooravond van de pandemie was 87,5 procent kleine Belgische brouwerijen (minder dan 50 werknemers) in goede financiële gezondheid. Volgens de studie van Graydon zou slechts 28,4 procent van de brouwerijen momenteel nog gezond zijn en 27,3 procent die voorheen in goede gezondheid verkeerde, kampt nu met grote moeilijkheden.

Voorts blijkt dat bijna een derde van de brouwerijen (31,8 %) die vóór de crisis gezond waren, nu op de rand van het faillissement staat.

Speciale bieren

Deze laatste twee categorieën vertegenwoordigen 104 brouwerijen en iets meer dan 600 directe banen. De crisis treft duidelijk de kleine brouwers, die talrijke speciale bieren op de marktbrengen. 'Het zijn precies deze brouwerijen die de rijkdom en diversiteit van de Belgische brouwerijsector uitmaken, want net zij moedigen innovatie op het gebied van productieprocessen en smaken aan', legt Eric Van den Broele van Graydon uit.

In deze studie zitten geen cijfers over het omzetverlies. 'De omzetcijfers konden we moeilijk berekenen. In deze studie hebben we ons gebaseerd op de volumes', aldus Van den Broele.

'Dit zijn echt zorgwekkende cijfers', benadrukt Maudgal. 'Alle indicatoren kleuren rood voor de kleine brouwers en zelfs voor bedrijven die voorheen financieel gezond waren. De studie toont aan dat elke extra sluitingsdag een zeer hoge kost voor de Belgische samenleving inhoudt.'

Net daarom steunen de brouwers een volledige heropening van de horeca op 1 mei. 'Maar de financiële steunmaatregelen blijven noodzakelijk, zoniet dreigt een derde van dit door de Unesco erkende culturele erfgoed te verdwijnen', aldus Maudgal. Volgens hem hebben de kleine brouwerijen voor hun voortbestaan tot 30 miljoen euro aan financiële steunmaatregelen nodig.

Uit de studie blijkt dat de brouwers rechtstreeks en enorm hard getroffen zijn door de coronacrisis en de sluiting van de horecazaken. 'We zijn ons ervan bewust dat het niet evident is voor de regeringen van ons land om deze crisis aan te pakken, maar de balans na één jaar corona oogt allerminst fraai', zei Krishan Maudgal, directeur van de vzw Belgische Brouwers, dinsdag op een online persconferentie van de brouwers en Graydon. Aan de vooravond van de pandemie was 87,5 procent kleine Belgische brouwerijen (minder dan 50 werknemers) in goede financiële gezondheid. Volgens de studie van Graydon zou slechts 28,4 procent van de brouwerijen momenteel nog gezond zijn en 27,3 procent die voorheen in goede gezondheid verkeerde, kampt nu met grote moeilijkheden. Voorts blijkt dat bijna een derde van de brouwerijen (31,8 %) die vóór de crisis gezond waren, nu op de rand van het faillissement staat.Deze laatste twee categorieën vertegenwoordigen 104 brouwerijen en iets meer dan 600 directe banen. De crisis treft duidelijk de kleine brouwers, die talrijke speciale bieren op de marktbrengen. 'Het zijn precies deze brouwerijen die de rijkdom en diversiteit van de Belgische brouwerijsector uitmaken, want net zij moedigen innovatie op het gebied van productieprocessen en smaken aan', legt Eric Van den Broele van Graydon uit. In deze studie zitten geen cijfers over het omzetverlies. 'De omzetcijfers konden we moeilijk berekenen. In deze studie hebben we ons gebaseerd op de volumes', aldus Van den Broele. 'Dit zijn echt zorgwekkende cijfers', benadrukt Maudgal. 'Alle indicatoren kleuren rood voor de kleine brouwers en zelfs voor bedrijven die voorheen financieel gezond waren. De studie toont aan dat elke extra sluitingsdag een zeer hoge kost voor de Belgische samenleving inhoudt.'Net daarom steunen de brouwers een volledige heropening van de horeca op 1 mei. 'Maar de financiële steunmaatregelen blijven noodzakelijk, zoniet dreigt een derde van dit door de Unesco erkende culturele erfgoed te verdwijnen', aldus Maudgal. Volgens hem hebben de kleine brouwerijen voor hun voortbestaan tot 30 miljoen euro aan financiële steunmaatregelen nodig.