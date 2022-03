Chris Peeters is de nieuwe Trends Manager van het Jaar. We volgen de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Group een dag. "Wie zegt dat we al veel groene energie hebben: vergeet het, we zijn nog maar net gestart."

5.30 uur

De wekker gaat ten huize Chris Peeters. Waar de wekker rinkelt, varieert: zoals nu in Brugge, of in het Leuvense, of geregeld ook in Berlijn, waar Elia Group ook een hoofdkantoor heeft. De twee poezen verhuizen gewoon mee. 6.31 uur

Met zijn levensgezellin Marleen Vanhecke, met wie Peeters later dit jaar in het huwelijksbootje stapt, doet hij tien minuten over de wandeling naar het station. De werkdag begint meestal met een treinreis naar Brussel-Centraal, op wandelafstand van het Elia-hoofdkwartier aan de Keizerslaan. "Ik neem graag de trein. Elia is enorm bezig met elektrische wagens, maar ik ben geen autofan. De laatste paar keer heeft mijn dochter mijn bedrijfswagen gekozen." Tijdens de treinreis overloopt Peeters normaal zijn mails en zijn programma, nu krijgt hij vragen over de impact van de oorlog in Oekraïne op de energiesector (zie interview elders in dit blad). Aankomst op kantoor. Daar staat het ontbijt klaar voor een digitale ontbijtmeeting met bedrijfsleiders die bezorgd zijn over de kernuitstap. "We praten met iedereen. De enen leiden uit onze studies af dat we voor de kernuitstap zijn, anderen vinden dat we tegen zijn. Dat is een goed teken, want we zijn fundamenteel neutraal. We geven advies over de bevoorradingszekerheid, maar het is aan de politiek om te beslissen." "Chris, je hebt nu een introductie te doen op het gelijkvloers. Daarna is het terug naar boven voor je volgende vergadering", zegt personal assistant Veronique Hendrickx, die Peeters' agenda helpt te beheren. Vandaag is een behoorlijk gevarieerde dag. "Gisteren had ik een roadshow met financiële instellingen: dan vertel je hetzelfde verhaal aan verschillende mensen. En soms heb je dagen die alleen maar uit halfuurtjes lijken te bestaan, met telkens verschillende thema's." Peeters houdt het welkomstwoord voor een vijftigtal jonge medewerkers van NETT, het Network of European TSO Trainees. "Wie beweert dat hij bezig is het klimaat te redden voor de volgende generatie, is fout bezig. De nieuwe generatie doet het zelf al." In een notendop zet Peeters de enorme klimaatambities van Europa op een rijtje. "Of het nu de Green Deal is, of Fit for 55, het komt er altijd op neer dat we projecten sneller moeten realiseren. We moeten hernieuwbare energie integreren in een tempo dat drie keer zo snel is als dat van de jongste tien jaar, en dat moeten we volhouden tot 2050. Wie zegt dat we al veel groene energie hebben: vergeet het, we zijn nog maar net gestart. Die integratie van massale hoeveelheden hernieuwbare energie kan enkel lukken met een verregaande digitalisering. Die uitdagingen kunnen we alleen aan als we samenwerken, met andere sectoren, met onze en andere bedrijven, maar vooral ook als mensen. Dus: leer elkaar kennen, want je zult sommigen nog tegenkomen in gezamenlijke projecten." Een hybride meeting met twee Duitse en drie Belgische leden van de werkgroep Consumer Centricity, samen met CFO Catherine Vandenborre. Consumer centricity gaat erom de consument in het hart van de energietransitie te plaatsen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u op een of andere manier wordt vergoed wanneer u uw elektrische wagen, uw warmwaterboiler of uw diepvriezer inzet voor het evenwicht op het stroomnet. "We moeten de markt veranderen, om die flexibiliteit te bereiken." Peeters zet de doelstellingen scherp, vraagt berekeningen en herberekeningen van veronderstellingen, en neemt geen genoegen met iets dat niet wordt gedaan 'omdat we dat nu eenmaal niet doen'. Hij wil ook dat de Hackaton van Elia Group, die dit jaar in Berlijn plaatsvindt, focust op de voordelen die de energietransitie biedt aan de consument, niet op oplossingen voor tussenpartijen of Elia zelf. "Ik geloof niet in oplossingen waarbij een netbeheerder bepaalt wanneer u uw elektrische wagen mag opladen. Dat is geen comfort. Het zal duurder zijn tijdens de piekuren, maar de consument zal zelf kunnen beslissen. Een netbeheerder moet faciliteren, geen big brother zijn." In de lift naar de volgende afspraak babbelen we na over de vergaderstijl van Peeters: enthousiasmerend, doorspekt met visie en helder over wat hij tegen wanneer van wie verwacht. Rond de pot draaien is er niet bij. "Ik wil de wereld veranderen", luidt het verrassende commentaar. "Natuurlijk raak je niet verder dan het verleggen van een steen in de rivier, maar om dat te doen, moet je elke dag hard werken met de ambitie de maatschappij te verbeteren." Vergadering met Pablo Escondrillas, een in energie gespecialiseerde bankier van Citi, met wie Peeters al jarenlang samenwerkt. Hij is vol lof over de beursprestaties van Elia Group, waarmee het de numero uno is van de Europese hoogspanningsnetbeheerders. Toen Peeters in 2016 arriveerde, noteerde het aandeel tegen 36,2 euro, nu is dat 130. "50 Hertz was toen nog niet geconsolideerd, en België had een negatief imago bij de investeerders door een matig regelgevend kader en beperkte inkomsten", verklaart Escondrillas. "Er is hard gewerkt om dat imago te veranderen, door aangepaste regelgeving en de ontwikkeling van offshore energie. Nu is Elia Group het meest vooruitstevende bedrijf in de sector. Het is al bezig met the next thing na de elektrificatie. Dat reflecteert de aandelenkoers nog te weinig." Die vernieuwingsdrang koppelt Elia aan prima jaarcijfers. In 2021 klom de nettowinst met 6,6 procent naar 328,3 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 15,6 procent naar 2.86 miljard euro. Het investeringsprogramma blijft de groei de komende jaren ondersteunen: voor de periode 2022-2026 gaat Elia uit van 9,6 miljard euro aan investeringen: 4 miljard in België en 5,6 miljard in Duitsland. Escondrillas geeft de raad het dividend niet te verhogen. "Transmissiebeheerders die dat wel deden, brachten vooral zichzelf in problemen. Want het is moeilijk het nadien te verlagen." Peeters beaamt dat: "We merken dat de investeerders minder wakker liggen van het dividend dan vroeger. Ze beschouwen ons als een groeibedrijf." Chris Peeters en CFO Vandenborre lunchen met Thomas Vahlenkamp en Lorenzo Moavero-Milanesi van McKinsey. Zij begeleiden Elia Group in de energietransitie, en gaan dieper in op de consumer centricity, en op de verschillen en de complementariteit tussen de Belgische en de Duitse tak. 50 Hertz staat wereldwijd aan de top voor het integreren van hernieuwbare energie in het net. Daardoor is er niet dezelfde urgentie om de flexibiliteit van de industrie en de consumenten aan te boren en te beheren, iets waarin Elia uitblinkt. "We mogen de impact van de decarbonisatie niet onderschatten. Die vertaalt zich in een enorme stijging van de vraag naar flexibiliteit." Koffietijd. Menno Janssens, een oud-Elia-medewerker, richtte drie jaar geleden met Jeroen Rabaey Noven op, een bedrijf dat zich specialiseert in het klimaatvriendelijke energiebeheer van grote bedrijven. Ook in die niche verandert de wereld in een hoog tempo, met de integratie van laadpalen, hernieuwbare- energieproductie, digitalisering en het eigenaarschap van data. In Veurne plaatste Noven de eerste installatie die aan een nieuwbouwwijk restwarmte levert die niet van een afvalverbrandingsinstallatie komt. "Wanneer je de Lay's-chips koopt, help je de mensen daar te verwarmen", lacht Janssens. Het is een van de vier ondernemingen waaraan Peeters hartelijk maar niet mis te verstaan advies geeft. "De gemeenschappelijke deler bij die bedrijven is passie. Ze moeten me interesseren. En ze moeten leuk zijn om mee te werken. Toen Menno me vroeg als adviseur, heb ik gezegd dat ik alles zou doen opdat Noven zou slagen, en anders moet hij maar terugkomen." Op de eerste verdieping vergaderen de sherpa's van REEF, de Rondetafel voor de Europese Energietoekomst. Peeters is er sinds begin dit jaar voorzitter van, en aan de sherpa's (kaderleden die de directeurs ondersteunen) legt hij uit waarom hij dat de belangrijkste vereniging in de energiesector vindt. "Het is een CEO-organisatie. Stuurt een bedrijf een vervanger naar bijvoorbeeld een ontmoeting met een Europees commissaris, dan heeft die geen spreekrecht. Tegelijk blijft de schaal beheersbaar: met sommige CEO's ontstaan vriendschappen, en iedereen is maar één sms verwijderd van een antwoord. REEF heeft ook leden uit alle domeinen: hoogspanningsnetbeheerders, autoproducenten, ICT- en energiebedrijven, toeleveranciers enzovoort. We slagen er bovendien in scherpe boodschappen af te leveren, met concrete actiepunten." Eén item op de agenda voor een volgend gesprek met Europa wordt al zeker de herziening van het wetgevend kader. "Als we de ambities van de Green Deal of Fit for 55 willen waarmaken, dan kan dat niet met de huidige reglementering. De tijd om een vergunning te krijgen, moet naar beneden." Tegelijk wordt bekeken wat kan worden gedaan om technische ondersteuning te bieden bij de cyberbeveiliging en de toekomstige wederopbouw van Oekraïne. Jeroen François komt langs. Hij is veiligheidsverantwoordelijke en hoofd crisismanagement. Met de oorlog in Oekraïne en Rusland dat België als een vijandelijk land beschouwt, overloopt hij met Peeters de veiligheidsmaatregelen. François heeft een indrukwekkend netwerk opgebouwd bij Defensie, Binnenlandse Zaken en de veiligheidsdiensten. Als grote gebruiker van koperdraad merkt Elia de correlatie tussen een slabakkende economie en het aantal pogingen tot diefstal. Toen de coronapandemie vorig najaar voorbij leek te zijn, werd François ook betrokken bij WindGrid. Die nieuwe dochter van Elia Group zal in het buitenland investeren in en advies geven aan offshore kabelprojecten. Peeters beschouwt de niet-gereguleerde activiteit als een groeimogelijkheid. François heeft een marktstudie gedaan voor een dochter die de monitoring van de kabels voor haar rekening kan nemen. "De reacties zijn positief." Chris Peeters heeft onder vier ogen een meeting met een medewerker over een delicaat thema.Een onlinemeeting met Stefan Kapferer, de CEO van 50Hertz. Voor hij morgen naar Brussel komt, wil hij nog een paar punten aftoetsen, en de actualiteit bespreken: de Duitse plannen om lng-terminals te bouwen, de mogelijke aanpassing van de regel die stelt dat windturbines minstens één kilometer van dorpskernen moeten liggen, en een aantal bedrijfsinterne aangelegenheden. Peeters en Kapferer hebben dezelfde hang naar facts & figures vooraleer beslissingen te nemen, en koppelen een sterk prioriteitsgevoel aan oog voor het menselijke aspect Peeters heeft een online-interview met een journalist van het digitale nieuwsagentschap ReNews. Ze is benieuwd naar de ambities van WindGrid, en naar de redenen waarom Elia zich goed gewapend voelt om die markt te betreden. "We waren de eerste met een hybride interconnector tussen Duitsland en Denemarken, bouwden met de MOG het eerste stopcontact op zee, en we werken aan het eerste energie-eiland op de Noordzee. Dat zijn moeilijke projecten, maar wij hebben al bewezen dat we het kunnen." Peeters uit ook zijn twijfels over de stevige bedragen voor een concessie om offshore parken te mogen bouwen. "Sommigen denken dat de toegevoegde waarde in de pijplijn aan projecten zit, maar ze zit vooral in de projecten die je realiseert." Tegelijk is hij een voorstander van contracts for difference: de investeerder krijgt ondersteuning wanneer de marktprijs laag is, en betaalt de overheid terug wanneer die prijs erg hoog staat, zoals nu. "Het voordeel is dat het financiële risico wordt weggenomen." Communicatieverantwoordelijke Marie-Laure Vanwanseele realiseert zich dat hr-manager Peter Michiels vertrokken is naar de volgende afspraak. Daardoor is geen foto van een uniek trio mogelijk. Michiels was de Trends HR Manager of the Year in 2018, Catherine Vandenborre was de Trends CFO of the Year in 2019 en nu is Chris Peeters de Trends Manager van het Jaar 2021. Daarmee haalt Elia Group als eerste bedrijf de drie bekroningen binnen. Het zegt iets over de veranderingen die het ooit ietwat duffe ingenieursbedrijf heeft ondergaan. Het heeft zich ontpopt tot een kernspeler in de energie- en klimaattransitie. "We zijn een totaal ander bedrijf geworden. Dit was een gereguleerde activiteit: hoe stabieler, hoe liever. Nu kijken we constant naar opportuniteiten." Al blijft Peeters bescheiden: "Ik sta niet zo graag in de spotlights. Ik vind het vooral een mooie erkenning voor het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers die ik elke dag mag leiden. Zij hebben echt bakens verzet." Nog een babbel met Thomas Vahlenkamp van McKinsey. Deze middag ging het meer over het proces, nu over de ambities versus de werkelijke plannen. "Een optimistisch gesprek. We zijn ongeduldig en ambitieus, maar daarom niet minder optimistisch", vat Peeters samen.De laatste afspraak is een diner met Wouter De Geest en Pierre Mottet van de werkgeversorganisaties Voka en UWE, en met Pierre Léonard van de Waalse investeringsmaatschappij Socofe. Op de agenda staat onder andere de industriële decarbonisatie. "Nu willen de bedrijven baseload: een continue aanvoer van elektriciteit. Maar ze zullen hun processen veranderen, groene waterstof gebruiken, zelf produceren. Dat is de flexibiliteit die wij nodig hebben. Als we een competitieve industrie willen, dan zal ze klimaatneutraal moeten zijn." 22.15 uur Peeters neemt de trein. Naar Leuven dit keer.