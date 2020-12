De bioscoopuitbater Kinepolis zit in de hoek waar de klappen vallen. Corona houdt de zalen dicht en filmstudio's zetten de bioscopen een ferme hak door films te lanceren via hun streamingdiensten. Maar dat alles leidt ook tot onverwachte allianties en initiatieven, legt topman Eddy Duquenne uit.

"De perfecte storm." Zo omschrijft Duquenne de toestand voor zijn groep met 111 bioscoopcomplexen in Europa en Noord-Amerika. Er is de verplichte sluiting door de pandemie, maar er is nog meer tegenwind opgestoken. Eerder dit jaar tackelde Disney bioscoopuitbaters door enkele films rechtstreeks aan abonnees van de streamingdienst Disney+ aan te bieden. En nu laat Warner Bros, 's werelds tweede grootste filmstudio, weten zijn hele pakket van zeventien nieuwe films voor volgend jaar, inclusief een aantal gedoodverfde blockbusters (films met grote budgetten en steracteurs, die ook zeer succesvol en lucratief zijn) in de Verenigde Staten gelijktijdig te lanceren op het platform HBO Max en in de bioscoop. "Dat filmstudio's geen trouwe partners zijn, wisten we al langer", reageert Duquenne. Maar de CEO laat zich niet kisten, en heeft zelf een akkoord om producties van de streaminggigant Netflix in de Kinepolis-bioscopen te brengen. Ook met Apple en Amazon wordt onderhandeld. Bovendien overweegt Kinepolis samen met een aantal grote sectorgenoten net zoals Netflix te investeren in content (films en andere producties) voor de bioscopen.

Bovendien overweegt Kinepolis samen met een aantal grote sectorgenoten net zoals Netflix te investeren in content (films en andere producties) voor de bioscopen.Waarom doet Warner Bros (net als HBO en CNN een onderdeel van WarnerMedia dat zelf deel uitmaakt van AT&T, nvdr) dit?EDDY DUQUENNE. "Dit heeft niets te maken met een liquiditeitsbehoefte op korte termijn, maar alles met de strijd om de streamingklant. Netflix heeft ongeveer 195 miljoen abonnees. Disney wil daar wat aan doen. Daarom dat het begin dit jaar zijn content van Netflix haalde om het eigen Disney+ alle kansen te geven. Films als Mulan en straks Soul belandden zo exclusief op Disney+, dat een vliegende start nam en al 74 miljoen abonnees heeft. En dan is er HBO Max, dat bijna 9 miljoen Amerikaanse abonnees heeft en een tegenzet moet doen. Daarom meldt Warner nu plots dat het zeventien films meteen ook zal streamen. Of dat een tijdelijke maatregel is, weet ik niet. Al geloof ik niet dat de maatregel Warner Bros veel waarde zal opleveren. Het verleden bewijst dat moeilijk geld te verdienen is met blockbusters die worden aangeboden via streaming."Ik verwacht dat andere filmstudio's gelijkaardige dingen zullen doen. Al stel ik ook vast dat de release in de bioscopen van 95 procent van de films die op stapel staan, wordt uitgesteld tot na de coronacrisis."Maar uw vertrouwen in de filmstudio's is wel geschonden?DUQUENNE. "We wisten al langer welk vlees we in de kuip hebben."Zal dit aan uw inkomsten knagen?DUQUENNE. "Wij kunnen best verdragen dat een klant via allerlei media naar films kijkt, maar dan moet je ons ook niet vragen 50 procent van onze omzet te betalen aan de filmstudio. Voor mij geldt het principe: minder exclusiviteit is minder huurgeld. Die economische wetmatigheid zal zich doortrekken in de hele filmmarkt. Daarom geloof ik dat de studio's het grootste risico lopen. Die dreigen zichzelf in de voet te schieten. Wij zullen misschien zeggen dat wij een film niet programmeren als we niet tot een vergelijk komen over de voorwaarden. Ik kan mij niet voorstellen dat je zonder de marge en omzet van de theatrical window (de periode dat een film exclusief in de bioscoop draait, nvdr) zo'n film te gelde kan maken. Misschien zien de studio's ook weldra in dat ze zich vergissen."Blockbusters in de bioscoop zijn de motor voor home entertainment. Films die het goed deden op het grote scherm, deden het achteraf goed in home entertainment. Als die nu simultaan starten, ben ik benieuwd hoe dat zal lopen. De betrokkenen lijken mij niet zo goed in prijsstrategie, want de markt van home entertainment kenmerkt zich door prijserosie. Dat heeft te maken met die subscription-modellen enerzijds en anderzijds met YouTube. De jeugd heeft toegang tot alles. Ze krijgt het gewoon niet allemaal geconsumeerd."Waar vandaag wél voor wordt betaald, is beleving. We merken dat ook in onze prijszetting. Wanneer we iets toevoegen in de beeld- of geluidskwaliteit of met bewegende zetels of onze cosy seats, vinden onze klanten dat een betere deal, leren we uit onze enquêtes. Het toevoegen van beleving wordt belangrijker dan ooit tevoren."De theatrical window is cruciaal voor bioscopen. Hoe ziet u die verder evolueren?DUQUENNE. "Het is niet abnormaal dat langetermijntrends in crisissen wat versnellen. De verkorting van de theatrical window is al 25 jaar aan de gang, en ze zal doorgaan. Toen ik bij Kinepolis begon, dertien jaar geleden, bedroeg die window ongeveer vier maanden. Nu is dat 2,5 maanden. Dat zal resulteren in een kortere levenscyclus voor films in de bioscopen, en dus in meer afwisseling en rotatie. Een kwarteeuw geleden werden jaarlijks 150 films geprogrammeerd. Toen ik bij Kinepolis begon, zaten we net boven 300 films, nu bijna aan 380. Dat zal verder versnellen. Dus gaan we meer content moeten brengen."Dreigt het tot nul herleiden van de theatrical window, zoals nu door Disney en Warner Bros, een gewoonte te worden?DUQUENNE. "Dat denk ik niet. Wat Warner betreft, is Kinepolis voorlopig wat minder getroffen. Dat gaat over de Verenigde Staten, waar tien van onze 111 bioscoopcomplexen zijn. HBO Max is elders niet actief. Al verwacht ik dat de dienst ook naar andere landen zal komen, als ze succesvol wordt uitgebouwd in de VS. Maar nog dit: er is door die filmstudio's zo gevochten tegen piraterij. Wel, ik geef je op een briefje dat als ze vandaag een film via streaming uitbrengen, die morgen via piraterij te bekijken is."U gaat in het verweer. U hebt producties van Netflix gekocht, zoals de nieuwste film met George Clooney. Die kunnen twee à drie weken exclusief in uw zalen draaien. Werd die deal vergemakkelijkt door de beslissing van Disney om enkele films eerst op Disney+ te vertonen?DUQUENNE. "Neen, we praten daar al ruim een jaar over. Zonder lockdown hadden wij al Netflix-producties op het scherm gehad. Het is niet zo dat Netflix plots die behoefte had, want het deed het zeer goed tijdens de lockdown, zoals alle streamingdiensten. Al zal dat zichzelf corrigeren, zodra de mensen weer zonder beperkingen buiten mogen. We staan heel dicht bij een akkoord met andere aanbieders van films. Wij praten met Apple en met Amazon. Wij zullen maken dat wij meer aanbod krijgen."Drijven filmstudio's de bioscoopuitbaters versneld in de armen van de streamingdiensten?DUQUENNE. "Dat is zeker. Dat geldt ook voor mijn collega's van grote bioscoopgroepen. Wij moeten zien dat we content hebben. Er worden wereldwijd jaarlijks 4500 à 5000 films gelanceerd. Wij programmeren er jaarlijks 380. We hebben dus nog wel wat achter de hand. Maar ik ben aan het praten met enkele grote exploitanten - en wij zijn ook niet zo klein, want al het nummer zes in Noord-Amerika - om samen de productie van content te ondersteunen of zelf content te produceren, zoals Netflix. Wij kennen via onze klantendatabase de behoefte van de klant zeer goed, wat hij of zij wel en niet wil zien. Laat ons zelf investeren in content. Wij willen dat, en ik ken genoeg partijen die in dat gat willen springen. Dat staat te gebeuren. Daarom niet de eerste twee of drie jaar, maar stay tuned."Het is wel ironisch dat u net met Netflix, dat lang als een bedreiging voor de bioscoop werd gezien, weerwerk biedt tegen de grote filmstudio's.DUQUENNE. "Voor een stuk is dat zo, ja. Netflix toont zich bereid wat wij betalen en de exclusiviteit in de tijd aan elkaar te hangen. Dat is goed voor ons."Zullen toekomstige deals met Apple en Amazon vergelijkbaar zijn?DUQUENNE. "Dat is ons principe, anders komen we niet tot een deal. Ik heb geen goeie deal als ik 3 à 4 euro moet afdragen per klant terwijl die op hetzelfde moment de film thuis kan bekijken en daarvoor maar een fractie moet betalen. Dan worden we bij de neus genomen."Het maakt allemaal dat u veel optimistischer bent dan sommigen zouden denken.DUQUENNE. "Ja. Weet je, toen de kabel- en de kleurentelevisie in de huiskamer kwamen, verklaarde iedereen onze stichter Albert Bert zot omdat hij zoveel investeerde in cinema. De tv zou het einde van de cinema betekenen. Achteraf werd hij een visionair genoemd. Ook Netflix zou het einde van de cinema betekenen. Ook dat is niet gebeurd. Nu is het opnieuw van dat. Deze sector zal zich altijd aanpassen. Het komt goed. Ik probeer dit bedrijf zo goed mogelijk door de storm te trekken."Stel dat u tot volgende zomer dicht moet blijven, tot het gros van de Belgen is gevaccineerd. Is dat behapbaar?DUQUENNE. "Ja. We worden er natuurlijk niet beter van. Dat kost ons ongeveer 5,8 miljoen euro per maand. Maar we kunnen in gesloten toestand nog een jaar overleven. Alle leveranciers en verhuurders zijn betaald. We zitten wat betreft cash op schema, hebben nergens achterstallen en zijn financieel zeer gezond. Maar tot de zomer dicht blijven lijkt ons geen waarschijnlijk scenario."De beurs ziet Kinepolis nu wel als een verliezer. Begrijpt u dat?DUQUENNE. "Neen. De reacties op de markten zijn wat buitenproportioneel. Er wordt overgereageerd. De beurskoers onderga je. Daar moeten we mee leven. Ik stel alleen vast dat langetermijninvesteerders, en dan bedoel ik niet alleen de familie Bert, maar bijvoorbeeld ook institutionelen als AXA of BNP, allemaal aan boord zijn gebleven. Maar bon, ik ben maar een observator in deze. Ik heb in ieder geval mijn aandelen allemaal netjes bijgehouden."We hebben ons altijd voorbereid op wat komen zal, en doen dat ook nu. We hebben al vaak gezegd dat we elk jaar ons break-evenpunt verlagen. Daarin zij we nu nog agressiever. We bekijken welke kansen in dit alles zitten. Ik heb het over zaken waarin we intern nog scherper kunnen zijn, zoals kostenstructuren, maar ook over mogelijke overnames. Toegegeven, het zal misschien wat trager gaan voor we weer zullen groeien, hoewel het nu voor enkele kleinere familiale exploitanten het moment zal zijn om te zeggen 'bon, we verkopen toch maar'. Ik ken er die op leeftijd zijn en zaten te wachten op een uitzonderlijk jaar, maar dan wel een positief uitzonderlijk jaar. Helaas is het negatief uitzonderlijk. Maar we bekijken de kansen."